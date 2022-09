Když mi lidé volají, nenadávají. Kandidáta na Hrad nepošleme, říká Jurečka

Minulý týden jste v rozhovoru pro MF DNES řekl, že po zastropování cen, které vláda oznámí, už lidé nebudou mít „objektivní důvod demonstrovat“. Bylo to krátce poté, co Václavské náměstí zaplnilo 70 tisíc lidí. Stále si to myslíte?

Myslím si, že ano. Lidem se snažíme pomoc nakombinovat z několika zdrojů tak, aby byla dostatečná a zároveň jsme nezruinovali Českou republiku. Lidé brzy pocítí zastropování cen energií, ale i úsporný tarif. Pro ty, kterým ani tato pomoc nebude stačit, tu pak máme připravený robustní sociální systém, který nikoho nenechá upadnout do chudoby. Je to náš úkol, jak vlády, tak nás lidovců.

Jste známý tím, že jako politik čas od času zveřejňujete své číslo s tím, aby vám lidé volali. Jak to vypadá teď v době zjitřené atmosféry? Nadávají vám?

Dělám to, když jedu autem a říkám si „Mám teď dvě hodiny času, zveřejním číslo na sociálních sítích.“ Minulý týden jsem to zkusil zcela záměrně, abych zjistil reakce lidí, a čekal jsem, že to bude velmi kritické.

Musím říct, že nikdo nebyl vulgární a dvě třetiny hovorů byly neutrální nebo pozitivní v tom duchu – víme, že to máte těžké, víme, že všechno neděláte úplně dobře, ale fandíme vám. Řekněme jedna čtvrtina či třetina byly kritické, ale slušné telefonáty.

Pomiňme teď debatu o tom, kdo stál za zmiňovanou demonstrací na Václavském náměstí, každopádně další protesty se zřejmě odehrají – ať už 28. září, nebo 8. října, kdy mají demonstrovat odboráři. Šéf odborů Josef Středula kvůli tomu čelí kritice, že si dělá předvolební prezidentskou kampaň...

... já to tak taky vnímám. Pochopil bych tu demonstraci v situaci, kdyby vláda řekla, že nic dělat nebude, žádná opatření nebudou a že si lidé mají zkrátka nějak poradit. Pro mě je to teď prostě vlamování do otevřených dveří.

Když jsme u prezidentské kampaně. Můžete definitivně prohlásit, že pětikoalice nebude mít žádného kandidáta?

Nepředpokládáme, že bychom stavěli vlastního kandidáta. Nepředpokládám ani, že my jako KDU-ČSL budeme stavět vlastního kandidáta. Tady se ukázalo, že občanská společnost vygenerovala dost kandidátů, kteří mají kvality pro zvládnutí funkce prezidenta a kteří odpovídají i našim hodnotovým a programovým představám. Naši voliči si myslím budou umět mezi nimi vybrat.

Nebudete tedy vyjadřovat nikomu ani podporu?

Ptali jsme se naší členské základny a vzešli nám tři kandidáti, kteří mají výraznou podporu.

Kdo?

Největší podporu u členů KDU-ČSL má Pavel Fischer, druhý je Petr Pavel a třetí v pořadí Danuše Nerudová. Situace se samozřejmě může měnit, taky nevíme, jestli Pavel Fischer bude kandidovat, ale tato jména podle nás splňují to, co od prezidenta společnost očekává.

Ale zpátky k energiím. Ministr Síkela oznámil, že v rámci úsporného tarifu by se měl stát zaměřit na ty nejpotřebnější a chce zrychlit definici sociálně zranitelných zákazníků. Co to bude znamenat v praxi?

Myslím si, že se nám to podaří s ministerstvem průmyslu a obchodu dotáhnout. Zjednodušeně, měl by to být automatický proces ve spolupráci s obchodníkem, který by definoval konkrétní sociálně zranitelné osoby.

Aby nám jako státu obchodník řekl, podívejte se, z našeho pohledu tento zákazník bude mít problém s úhradou, a splňuje-li definici sociálně zranitelného zákazníka, můžete nám pomoci řešit část úhrady? Takovýto model bychom chtěli do budoucna nastavit.

Takže se nikde o nic nebude žádat? Vyplňovat?

Tam by třeba stačilo, aby k tomu zákazník dal souhlas, třeba přes operátora. Ale to teprve ladíme.

A dokážete to uvést v život v průběhu této topné sezony?

Ano, pracujeme na tom. Co je ale důležité říct, od 1. října výrazně zvýšíme normativy u příspěvku na bydlení. Abychom podpořili jedno a dvojčlenné domácnosti.

Tento týden jsou komunální volby. Budete je chápat jako referendum o vládě Petra Fialy?

Bude to určitě referendum o tom, jak dobře komunální politici umějí spravovat města a obce. Myslím si, že volič umí dobře rozlišovat komunální a celostátní úroveň. Uznávám, že u velkých měst, jako jsou Praha nebo Brno, se více odráží úroveň celostátní politiky.

V posledních komunálních volbách jste jako KDU-ČSL na počet mandátů zvítězili. Teď jsme uprostřed ekonomické krize, jak čekáte, že si povedete? Třeba v chudých regionech?

Opravdu si myslím, že na komunální úrovni mají lidovci dobrou pozici. Především v obcích a menších městech. Zkrátka čekám, že budeme mít dobrý výsledek.

Lidovci mají pověst, že mají velký koaliční potenciál, respektive, že dokážou utvořit koalici prakticky s kýmkoli. Dostali pro povolební vyjednávání vaši spolustraníci noty, s kým ano a s kým ne?

Máme hodně uvědomělou členskou základnu a žádné noty nejsou potřeba. Dobře, v minulosti se nám stalo v jednom nebo ve dvou případech, že koalice, kde byli lidovci, vznikla na nějakém divném půdorysu. Ale to byly výjimky.

Naši členové obecně nedělají koalice s KSČM, s SPD a případně ani s extremistickými silami. To v DNA prostě nemáme. Většinová preference je dělat koalice na základě vládního půdorysu a pak na základě lokální znalosti.

Předpokládám, že sledujete situaci v Praze. Lídr koalice SPOLU, bývalý primátor a poslanec ODS Bohuslav Svoboda, připustil jisté sympatie k lídrovi ANO Patriku Nacherovi a možnému vytvoření koalice. Jak se na to díváte?

Já to vnímám tak, že připustil sympatie k panu Nacherovi, ale nepřipustil sympatie k hnutí ANO...

... ale řekněme, že jisté náznaky, že by taková koalice mohla v Praze vzniknout, tu jsou.

Já preferuji, a to už jsem řekl, abychom dělali koalice na půdorysu vládní koalice, rozhodně ale nepreferuji koalice s hnutím ANO, byť sám jsem Patrika Nachera jako jednoho z mála opozičních poslanců veřejně ocenil.

Vy sám vidíte budoucnost lidovců v rámci koalice SPOLU?

Já vidím pořád budoucnost lidovců jako suverénní strany, která nemá ambici se někam integrovat. Chci, aby tady byla stále autentická lidovecká sociální politika postavená na rodině, respektu k životnímu prostředí. To, že teď spolupracujeme s ODS a TOP 09, bylo vyvolané společenskou situací. Jestli to bude trvat i v příštích sněmovních volbách, tak to je otevřená otázka.

Nyní to skoro vypadá, že kdyby byly volby do Sněmovny teď, tak by lidovci měli bez koalice SPOLU omezené šance se do ní dostat. Poslední průzkumy vás vidí někde okolo pěti procent...

Naše preference nepodceňuji, ale jsme a celý příští rok budeme v těžké situaci. Ale máme zodpovědnost, aby z ní společnost, lidé a firmy vyšli dobře. To je teď hlavní priorita. Když to zvládneme, věřím, že se to odrazí i v preferencích.

V KDU-ČSL se v posledních deseti letech mluví o změně názvu. Podle našich informací by k tomu mohlo dojít v dohledné době. Že by třeba KDU-ČSL mohla přijmout obchodní značku Lidovci.

Mohu potvrdit, že chystáme něco, co není obvyklé. Během příštího roku spustíme celostranickou diskusi nad programovými tématy, dlouhodobým směřováním, ale i nad značkou strany. Chci, aby každý řadový člen měl možnost se do toho zapojit. Chci, abychom se otevřeli, modernizovali.