Svetr v zimě nosit budu, s energiemi je dobré šetřit, říká Pekarová Adamová

Kolik máte připravených svetrů na zimu? Ptám se proto, že jste radila zbytečně neklimatizovat, zbytečně nevytápět a holt si vzít další svetr. Radila jste tak lidem, co mají dělat, když nebude v zimě dost plynu.

Prvně je třeba říci, že budeme mít díky vládě a její práci zajištěné dostatečné zásoby. Zásobníky jsou naplněné na 85 procent. Převzali jsme vládu v situaci, kdy to tak zdaleka nebylo a kdy jsme byli kvůli nečinnosti nebo špatné činnosti minulé vlády mnohem více závislí na Rusku. Zároveň jsme udělali všechno pro to, aby i ceny byly pro lidi přijatelnější – nejen pro domácnosti, ale i pro firmy a aby to nezruinovalo Českou republiku. Proto si myslím, že se nemusíme zimy obávat. Na druhou stranu, přestože ceny budou díky kombinaci úsporného tarifu a zastropování, případně pro některé zásluhou sociálních dávek přijatelné a dostupné, je třeba mít na paměti, že s energiemi je dobré šetřit.

A já na svém šatníku nic měnit nemusím. Svetr jsem nosila vždycky v zimě, považovala jsem to za něco normálního a bude to tak i letos.

Založili jste si stranický web Svetrem proti Putinovi a po jednání vlády, která zastropovala cenu silové elektřiny, z něj najednou zmizela jedna věc. Předtím tam bylo napsáno, že zastropování nepodporujete. Doslova jste psali, že by toto opatření vedlo mimo jiné i k exportu levné elektřiny, která by byla dotovaná z našich daní. Lepší a ekonomicky efektivnější variantou tak jsou podle vás cílené příspěvky na energie. Vláda se ale přiklonila k zastropování cen. Co tomu říkáte?

My jsme to podpořili ve vládě také. Situace se zkrátka proměňovala v čase kvůli tomu, jak trhy v posledních týdnech přestaly fungovat. V určitém momentě stála magawatthodina tisíc eur, což je 25 tisíc korun. Všichni cítíme, že je to něco naprosto neúnosného a že se to dostalo do určitého extrému, na který bylo nutné reagovat. Naši ministři navrhli, abychom zohlednili motiv k úsporám a aby výše zastropované ceny byla jen do určité výše spotřeby, třeba do 80 procent spotřeby v minulém roce. Nakonec se vláda přiklonila k zastropování bez této podmínky, ale stále trváme na tom, že motivovat k úsporám lidi a firmy by bylo záhodno.

Nebylo by fér na váš web Svetrem proti Putinovi napsat a vysvětlit, že jste změnili názor a proč, ne to v tichosti odstranit?

Jestli něco bude nebo nebude doplněno na webové stránky, do téhle míry detailů já ten web neřeším. Je to otázka našeho komunikačního týmu. Já se soustředím na to, abych vašim čtenářům vysvětlila, proč jsme se rozhodli podpořit to zastropování.

Když se dohaduje 27 států, je to složité

Vaše TOP 09 je výrazně proevropská strana. Nejste trochu zklamaná z toho, co Evropská unie jako celek zatím v otázce energií předvádí? Ve středu zazněl určitý návrh od Evropské komise, ale předtím to vypadalo, že někteří hrají jen na sebe.

Jsem naopak hrdá na české předsednictví, protože se nám daří dosahovat konkrétních jasných výsledků, které jsou přínosné nejen pro české občany, ale i pro všechny občany Evropské unie. Myslím, že bychom měli vnímat, že situace na energetickém trhu je v každé zemi přece jen trochu jiná a ovlivněná tím, odkud ty země získávají energie. My jsme byli navázáni jen na Rusko místo toho, abychom využívali i jiné zdroje. Teď díky spolupráci a solidaritě máme naopak zajištěný třicetiprocentní podíl v LNG terminálu v Nizozemsku. Samozřejmě, když se dohaduje 27 států na nějakém jednotném řešení a každý do toho promítá vlastní situaci, tak to složité je.

Když se na Václavském náměstí v Praze sešlo 70 tisíc lidí, bylo rozumné je hodit do jednoho pytle s proruskými svolavateli akce?

Nikdo účastníky a svolavatele, organizátory akce do jednoho pytle neházel. Pan premiér zcela jasně pojmenoval, že těmi, kdo svolávali tu akci a řečnili na pódiu, jsou proruské síly tady v České republice. Toto pojmenování zcela odpovídá realitě. Pan Skála, Vrábel vyjadřují proruské názory, organizátoři dokonce ve svém prohlášení mluvili o neředění ras. To je něco naprosto nepřípustného. Zároveň jsem já sama v době, kdy ta demonstrace proběhla, jasně řekla, že je potřeba vnímat ty desítky tisíc účastníků na Václavském náměstí jako lidi, kteří byli přivedeni na tu demonstraci strachem, obavami, které z budoucnosti mají. A to nechci nijak zlehčovat.

Myslíte, že i ta demonstrace přiměla vládu, aby se dohodla na něčem, na čem se do té doby nedovedla domluvit a naopak to striktně odmítala? Nechtěli jste třeba riskovat, že se příště sejde víc lidí?

My ty obavy lidí vnímáme delší dobu a nepotřebovali jsme je vizualizovat v podobě lidí demonstrujících na Václavském náměstí. Mezi lidmi jsme, píší nám, víme, jaké jim chodí faktury a jakým obtížím čelí. Proto jsme připravili úsporný tarif, který dál platí, proto jsme zvyšovali dávky v sociálním systému. Situaci jsme nikdy nebrali na lehkou váhu.

Překvapil vás kolega z vlády a ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS, když mluvil o tom, že pokud se problém energií nevyřeší, může se rozpadnout Evropská unie?

Nepřekvapil, protože jsem od něj už toto varování slyšela na neformálním jednání vlády, kterého jsem se také účastnila. Je třeba vnímat, že jsme ve válečném období. Byť nečelíme tomu, že by na nás padaly bomby, jsme jednou ze zemí, které Putin nepřímo napadl skrze nástroje boje, které uplatňuje. To jsou ty ceny energií, protože těmi surovinami Rusko disponuje. My musíme být schopni se zmobilizovat, abychom se s těmi metodami byli schopni vypořádat. Děláme to v podobě pomoci Ukrajině, protože oni fakt bojují i za nás.

Lidé nepotřebují zákazy a příkazy

Jak jste spokojena s prací vašich dvou ministrů ve vládě?

Paní ministryně Langšádlová nenastupovala na pozici, která by před tím byla někým v minulém volebním období vykonávána. Musela se delší dobu věnovat tomu, aby svůj „úřad“ na Úřadu vlády vybudovala a dostala téma vědy a výzkumu do popředí. Pro TOP 09 je to obrovská priorita. Paní ministryně se věnuje například i tématu zvýšení odměňování doktorandů na vysokých školách, kteří si určitě větší podporu zaslouží.

Pan ministr Válek nepřebíral resort v jednoduché situaci a jeho úspěchy jsou zřejmé. Ve chvíli, kdy mnozí volali po tom, abychom prodlužovali nouzový stav a abychom uzavírali ekonomiku v dalším lockdownu, tak tomu tlaku nepodlehl, a vlnu omikronu jsme prošli bez přehlcení nemocnic. Sázíme mnohem víc na důvěru a schopnost lidí se chránit. Nepotřebují zákazy a příkazy, aby se zodpovědně chovali. Vyplatilo se to.

Považujete stále za správné vaše rozhodnutí jako předsedkyně koaliční strany nejít do vlády?

Ano. Jsem i v rámci Sněmovny schopna celou řadu témat zvedat, i když nejsem členkou vlády. Předsedové koaličních stran spolupracují dopředu na těch věcech, které vláda projedná.

I obstrukce by měly mít nějakou mez

Co vás zatím překvapilo ve funkci šéfky Sněmovny?

Neřekla bych překvapilo, ale velmi mě rmoutí, že v tomto volebním období se velmi často práce Sněmovny paralyzuje obstrukcemi, ve větší míře, než to bylo obvyklé a než je únosné. Obstrukce jsou legitimní nástroj, ale i to by mělo mít nějakou mez. Měli bychom se snažit více spolupracovat a opozice by se měla změnit na konstruktivní. Oni tak mluví, ale neodpovídá to jejich činům. Vnímám, že situace ve Sněmovně se zhoršuje, a není úplně snadné z pozice předsedkyně Sněmovny s opozicí nalézat lepší shodu. Vnímám, že opozice, nevím, jestli jenom kvůli volbám, které se blíží, ať už kvůli komunálním, senátním nebo prezidentským, využívá velmi tíživých podmínek, ve kterých se nachází celá společnost, aby ji ještě více polarizovala a těžila z toho.

Rozhodla jste, že objekty Poslanecké sněmovny budou centrálně vytápěny pouze od 7 do 17 hodin, o dvě hodiny méně než doposud. Plánujete ještě další snižování teploty ve Sněmovně?

Vycházeli jsme z doporučení odborníků. Pro tuto topnou sezonu to považuji za adekvátní. Nebylo to jediné, o čem jsme rozhodli. Postupně se tu vyměňovaly úspornější žárovky. Na chodbách jsou čidla, aby se nesvítilo zbytečně. Už v předchozích dvou měsících jsme mnohem méně klimatizovali, než bylo zvykem. Budovy Sněmovny se nebudou nasvěcovat v nočních hodinách. Je to řada úsporných kroků. Do konce roku by nám to mělo ušetřit 660 tisíc korun.

Pražská organizace převzala zodpovědnost za Pospíšila

Váš předchůdce v čele TOP 09 Jiří Pospíšil zůstává na druhém místě pražské kandidátky SPOLU, ač jste ho k odchodu nepřímo vyzvala. Jaký to může mít na voliče vliv, když další lidé, kteří měli kontakty na lidi stíhané v kauze Dozimetr, skončili?

Já jsem pana Pospíšila nevyzvala. Řekla jsem, jak bych se zachovala, ale pražská organizace se za něj jednoznačně postavila, a protože jsme demokratickou stranou, kde rozhodují jednotlivé orgány, tak také na sebe přejala veškerou zodpovědnost za toto své rozhodnutí. Vůbec bych ho ale nesrovnávala s těmi jmenovanými. Například paní Vildumetzová byla vyzývána k odstoupení ne proto, že se znala s obviněnou osobou, ale že o míře styků s ní prokazatelně lhala.

Lídr společné kandidátky SPOLU v Prahy Bohuslav Svoboda řekl Aktuálně.cz, že nechce spolupracovat se současným primátorem za Piráty Zdeňkem Hřibem, přičemž Piráti jsou ve vládě váš koaliční partner. Mluvil i o tom, že Patrika Nachera z ANO považuje za velmi schopného člověka. Nemůže to být matoucí pro voliče stran vládní koalice?

Situace v Praze se musí oddělit od situace vládní. Ona je totiž, co do vztahů, velmi napjatá. Navíc ODS je v Praze v opozici a pan Hřib se vůči panu Svobodovi nevybíravě vyjadřuje velmi často. Ale já bych se s hodnocením pana Nachera panem Svobodou neztotožňovala. Myslím, že bychom měli počkat na výsledek voleb. Koalice se vytvářejí po volbách a spolupráce by měla být ve prospěch občanů, neměla by se rozpadnout v prvním půlroce působení. Za mě je důležité se soustředit na to, abychom volby vyhráli, abychom si mohli vzít na svá bedra co největší kus odpovědnosti.

Mohla by v Praze vzniknout koalice podobná té vládní?

Za mě je to jedna z lepších variant. Jsou tu ale i strany, které ani nejsou ve Sněmovně zastoupené. Za mě je důležité, abychom spolupracovali pouze s demokratickými stranami.

S jakým výsledkem senátních a komunálních voleb pro TOP 09 byste byla spokojena a brala byste ho jako úspěch?

Abychom obhájili své pozice v jednotlivých obcích a v Senátu rozšířili klub, protože kandidujeme ve velké míře v koalici Spolu nebo v jiných koaličních formátech. Pracujeme na tom, abychom v celé řadě krajských měst volby vyhráli. V senátních volbách máme 20 společných kandidátů za Spolu, z nich je šest kandidátů za TOP 09, plus ještě v některých regionech máme další vlastní kandidáty. Věřím, že velká část uspěje, ale číslo ze mě nedostanete.

Samostatně by vaše strana TOP09 získala podle průzkumu společnosti Kantar pro Českou televizi jen 4,5 procenta a vypadla by ze Sněmovny. Nenaznačuje to, že aby TOP 09 mohla na parlamentní úrovni přežít, bude muset v budoucnu vždy jít do voleb v koalici?

Jsem předsedkyní strany tři roky a jako jeden z hlavních cílů jsem si dala přivést TOP 09 znovu do vlády. To se podařilo. Zdvojnásobili jsme počet poslanců. Konkrétní výsledky jsou velmi kladné, velmi dobré. Určitě spolupráce smysl má, vnímáme i zájem voličů, aby koalice Spolu pokračovala.

Nečeká vás pohlcení občanskými demokraty?

Nečeká. My máme unikátní přístup k některým tématům, ve kterých se odlišujeme od ODS. Přijetí eura, ale i názor na klimatickou změnu a její řešení. Netajíme se tím, že jsme výrazně proevropštější. V zelených řešeních se také ne vždy shodneme.

Nikoho dalšího do boje o Hrad nepřidáme

Dočkáme se nějakého společného kandidáta vládní koalice na Hrad?

Pro mě, ale i pro mé spolustraníky je klíčové, aby na Hradě byl skutečný demokrat. Člověk, který nepochybuje o našem členství v NATO, v Evropské unii, našem prozápadním směřování, ctí Ústavu a zákony a je to pro něj služba společnosti, nikoli jen snaha vyřešit si nějaký svůj problém získáním imunity. To je jasná definice, kterou splňují někteří z těch, kteří se už do tohoto zápolení přihlásili.

Nikoho dalšího nepřidáte?

Nikoho dalšího do toho boje zřejmě nebudeme přidávat. Koalice Spolu o tom ještě neuzavřela jednání, finální rozhodnutí teprve padne, ale mně se ta situace jeví taková, že by bylo lepší netříštit síly. Myslím, že voliči mají na výběr a že si mají oni sami vybrat.

Mezi zájemce o Hrad se přihlásily zatím i tři ženy, další ještě může přibýt, pokud by nekandidoval expremiéra Andrej Babiš, ale šéfka poslaneckého klubu ANO. Může podle vás kritérium muž nebo žena ovlivnit prezidentskou volbu?

Pro část voličů určitě ano. Ale pro mě je to o kvalitách těch kandidátů a až v druhé řadě jde o to, zda jde o ženu či muže. Třeba prezidentka Čaputová naplňuje charakteristiky, které jsem vyjmenovala a svoji funkci vykonává s velkou noblesou. Pevně věřím, že se dočkáme i my takové osobnosti na Hradě.

Česká republika zatím udělila vízum o dočasné ochraně asi 430 tisícům z větší části žen a dětí, uprchlíkům z Ukrajiny, kterou napadlo Rusko. Část z nich už v Česku není, mnozí se chystají vrátit do vlasti, jakmile to bude možné. Jsou ale i tací, kteří budou chtít v ČR zůstat. Jak byste k žádostem těchto Ukrajinců přistupovala ve chvíli, kdy jim skončí vízum?

V první řadě chci ocenit všechny ty, kteří se podílejí na tom, jak ten počet příchozích v České republice zvládáme. Mnozí z nich se určitě chtějí vrátit. Pokud však bude pokračovat ten konflikt, tak jsme povinni pokračovat v pomoci uprchlíkům. Úplně jednoznačně. Ti, kteří tady budou chtít zůstat, by tady měli být dál vítáni.