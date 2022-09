S očerňovací kampaní musím počítat, k odvolání Síkely není důvod, říká Rakušan

Jak z lidského hlediska nesete, že jste se z člověka s pověstí Mirka Dušína stal pro řadu lidí v krátké době div ne kápem polomafiánské partaje?

Za prvé je to celé legrační konstrukce, protože jsem na stylu a poctivosti svého života nic nezměnil. Pokud se tu vede intenzivní očerňovací kampaň, člověk s tím v politice musí počítat.

Na druhé straně jsem se zúčastnil několika kontaktních kampaní, minulou středu v Praze, a nemám pocit, že by lidé takto reagovali, že by se ta pověst výrazně změnila, že by to bylo tak tragické, jak líčíte. Ve svém rodném Kolíně stále chodím po ulicích, nepoužívám ochranku, bavím se s lidmi. Spíš si myslím, že to je zase pokus někoho z té politiky dostat.

Chtějí vás dostat z politiky? Vždyť už mluvíte jak Andrej Babiš…

Tak se podívejte, co se odehrává, ono je to celkem normální. Na rozdíl od Babiše ale nikde netvrdím, že to je účelovka, nikde nekničím a nevydávám silná prohlášení, že to je něco, co by do politiky nepatřilo. Naopak říkám, že na ministerstvo vnitra mám, že tam patřím a je za mnou spousta dobrých výsledků.

Podle aktuálního průzkumu agentury Median pro Český rozhlas ale 56 procent lidí žádá váš odchod z vnitra, 27 míní, že máte zůstat a 17 procent neví. Padesát šest je docela velké číslo, ne?

Pokud se podíváte na celkovou důvěru nejrůznějších institucí v ČR, jakou důvěru má dlouhodobě Poslanecká sněmovna… Když tu perspektivu otočím, tak naše koalice měla patnáctiprocentní podporu ve volbách, 27 procent lidí si myslí, že mám být ministrem a 17 neví...tak myslím, že v této společenské atmosféře, kdy vláda čelí několika zásadním krizím, není ten výsledek v zásadě až tak špatný. K odchodu z ministerstva vnitra nevidím žádný důvod.

V posledních dnech se ozývaly hlavně hlasy po rezignaci ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely za STAN. Je něco takového ve hře?

Vůbec ne. Mediální volání jsou vždy jiná než fakta. Ve formátu K5, kde zasedají předsedové, ani v náznaku nezazněl žádný hlas o tom, že by měl Jozef Síkela končit. Nevidím k tomu ani žádný důvod.

Do ministerské funkce nastoupil v době, kdy se rozpoutaly nejrůznější typy krizí. Pokud se mu vyčítá, že s nějakým řešením přišel pozdě, tak on přece vždy přišel s řešením v mantinelu, který mu byl nastaven vládou. Pokud měl přijít s úsporným tarifem, produkt dodal v částkách, které mu byly vládou schváleny.

Po předchozí vládě zdědil prázdné zásobníky plynu, teď jsou naplněny přibližně z 85 procent. Máme podíl na LNG terminálu v Holandsku, což snižuje naši závislost na Rusku až o třetinu. Je to jeho zásluha, vyjednával o tom několik měsíců na mezinárodní úrovni.

Povedlo se mu nastartovat několik dohod na evropské úrovni. Jsou za ním veliké úspěchy. A když teď padlo rozhodnutí vlády, že se vydáme cestou zastropování cen energie – dodal potřebné schéma. Vytýkal jsem mu jedinou věc – že výsledky své práce málo prezentoval, prodával, že je málo komunikoval a občas sděloval příliš odborně a tím i nepřehledně. To zlepšit musí, ale mám dojem, že si to uvědomil.

Když jsme u zastropování - vaše partnerské SLK (Starostové pro Liberecký kraj, pozn. red.) v čele s Martinem Půtou po něčem takovém volalo v červnu, hejtmani před pár týdny, ale premiér Petr Fiala to ještě v posledních srpnových dnech kategoricky odmítal. Proč tak dlouho trvalo, než k tomu vláda dospěla?

Proto, že vláda vycházela z nějaké situace, kterou považuje také za vážnou. Ze zadluženého státu, z obrovského schodku státního rozpočtu, který nám zanechaly předchozí vlády, které v době konjunktury prožíraly naše rezervy do krizových let.

My přišli jako vláda rozpočtové odpovědnosti a ani v této těžké době nechceme toto schéma opustit. Toho jsme se dlouho drželi, reagovali jsme na krizi i jednotlivé ceny, které ještě v květnu nevypadaly, že by se mohly dostat na takovou výši, jako na podzim.

Ano, 12 korun za kilowatthodinu je cena, která v sobě má potenciál obrovského společenského napětí, zchudnutí střední třídy. Vláda tedy reagovala. Myslím, že jsme nic nezaspali. Lidé už na podzim na fakturách uvidí, že jim vláda výrazně pomohla.

Mimochodem, říkal jste, co povídal premiér Fiala. My jsme ale hnutí STAN. A v hnutí STAN jsme už v letních měsících, když jsme viděli tu dynamiku, na předsednictvu diskutovali o možnosti zastropování cen jako možném řešení této extrémní situace.

Dlouho se ale také čekalo na vzývané celoevropské řešení, které dle očekávání mnohých nic moc nepřineslo…

Nesouhlasím, že nic nepřineslo. Evropská komise přece bezprecedentně rychle reagovala na ministeriádu a vytvořila rámec, jakým způsobem můžeme energie stropovat třeba i pro průmysl, respektive jakým způsobem teď můžeme pomáhat našim firmám.

Naopak si myslím, že EU po letech byrokratických procesů, třeba v dobách covidu, od začátku ukrajinské krize ukazuje, že společná řešení dokáže najít rychleji, než kdo předpokládal.

Jak jste vnímal, když Jozef Síkela v televizní debatě Půtovu roli bagatelizoval a dodal, že „každá strana má svého Půtu nebo Kubu“?

Vnímám to, že máme stranu plnou silných osobností, mezi které patří Martin Půta i Jozef Síkela. Nejsme hnutím, kde jeden šéf řekne, jak to zítra bude a jak se to provede. Kde si jeden šéf zřídí radu vlády pro zdravotní rizika, byť všichni ostatní v jeho hnutí vědí, že to je blbost a nebude to fungovat. U nás diskutujeme.

Když se Martin Půta baví v jedné místnosti s Jozefem Síkelou, jsou to velmi zajímavé diskuze a nemám pocit, že by měli špatný osobní vztah. Jozef Síkela tím výrokem vystihl jednu zajímavou věc – hejtmanská úroveň je vždy logickou vnitřní věcnou opozicí vůči vládní politice. Protože na jiné úrovni vládní politiku uvádějí do praxe. Pokud Martin Půta v rámci STAN nastartoval dynamiku přemýšlení o zastropování cen energie, tak splnil skvěle svoji politickou úlohu.

Kvůli výši zastropování jste od opozice i zleva kritizováni, že je příliš vysoké, navíc strop není pro firmy. Zprava to zase schytáváte za to, že to vyjde na 130, podle některých expertů až na 200 miliard korun. Co vy na to, že to vlastně schytáváte ze všech stran?

Pokud jsme kritizování zprava i zleva, tak to ukazuje, že jsme našli vhodný kompromis. To znamená, že to je stále ještě rozpočtově zodpovědné a výrazně to pomáhá. Rodinám to může přinést až 120 tisíc korun úspor. To je obrovská pomoc!

Ano, musíme si říct, že energie bude určitě dražší než loni, protože jsme v bezprecedentním stavu, kdy je válka na Ukrajině, Putin utahuje kohoutky a vede proti nám energetickou válku. Vláda přichází i s řadou dalších opatření, ale zároveň se rozpočet nesmí dostat do čísel, že nám to naši následovníci už nikdy neodpustí.

Pojďme k volbám, co ovlivní výsledek hnutí STAN více - aktuální dění a kroky vlády, nebo kauza Dozimetr?

Ani jedno, ani druhé. V menších obcích a městech se na to lidé neptají vůbec. Ty zajímá, jak se řeší jejich lokální problémy. Nekoukejme na to pražskou optikou. Lidé hodnotí lokální příběhy, znají svého starostu, kterého hodnotí, jak v posledních letech vedl své město, a ptají se, jak ho chce vést dál.

Když je někdo ve vládě, tak je to vždycky nevýhoda, především ve velkých městech, kde není znalost kandidátů osobní. Tam je schéma rozhodování jiné. Ale to, že jsme vládní stranou, je velmi nepříjemná doba s mixem nejrůznějších strachů a obav, které si lidé vždy spojují především s vládními stranami, to vliv mít může.

Jak vidíte vaše šance v kauzou Dozimetr zdecimované Praze a kampaň Petra Hlaváčka?

Chci ho ocenit za dvě věci, nejjednodušší by pro něj bylo se na to v červnu vykašlat a to on neudělal. S podporou předsednictva změnil první desítku kandidátky a tu kampaň vede skvěle. Vede ji věcně, pozitivně, říká, kde chce mít Prahu za deset let.

Tipuji, že i přes těžkou výchozí situaci, kdy kauza lokálního politika zahýbala celou zemí a měla velký mediální ohlas, budeme mít v Praze nad osm procent.

Kvůli kauze Dozimetr skončila řada politiků STAN, neměl by se poroučet i šéf pražské TOP 09 a dvojka koalice SPOLU Jiří Pospíšil, který měl také kontakty s obviněným lobbistou Michalem Redlem?

Považuji Dozimetr za živou kauzu a k nim by se měl ministr vnitra vyjadřovat co nejméně. Nebudu se k tomu proto vyjadřovat, ani k Jiřímu Pospíšilovi. V pražské politice se zná a potkává každý s každým.

Nebudu hodnotit Jiřího Pospíšila, ale když se podíváte na první desítku kandidátky STAN, tak je vidět, že my jsme si vážnost té kauzy uvědomili.

S jakým výsledkem v komunálních volbách byste byl z celostátního hlediska spokojen?

Chceme uspět v krajských městech, tam jsme byli v sedmi zastupitelstvech a chceme jejich počet rozšířit. Před čtyřmi jsme neměli všude kandidátku, teď ji máme.

Neříkám, že v krajských městech vyhrajeme, ale chceme se dostat do zastupitelstev a případně i do vládnoucích koalic. Také nechceme, aby klesal počet našich zastupitelů, a je pro nás důležité, aby nebyl nižší náš počet starostů. To bude to nejtěžší. Protože jsme vnímáni jako vládní strana a navíc jsou nejrůznější koalice proti stávajícím starostům časté a obvyklé.

Výsledky komunálních voleb se odvíjejí i od úspěchů v povolebním vyjednávání o koalicích. Umíte si představit třeba i povolební koalici s hnutím ANO, nebo je pro vás tabu?

Před krajskými volbami jsme měli usnesení, že nebudeme uzavírat koalice s hnutím ANO, po volbách jsme to vydrželi, v průběhu času jedna taková vznikla.

Na komunální úrovni platí zákaz koalic s extrémisty, SPD, komunisty. Určitě nebudeme našim zástupcům v regionech vyčítat, když někde taková koalice, na základě regionální zkušenosti, vznikne. Ale není to námi preferovaná varianta. Znám i velmi úspěšné komunální politiky ANO, kteří ve vrcholné politice nikdy nebyli, příkladem může být Ostrava.

Jaké máte cíle ve volbách do Senátu?

Obhajujeme v pěti obvodech, kandidujeme ve čtrnácti. Nechci, aby se senátorský klub zmenšil. Mám realistický pohled, nebudu tvrdit, že po volbách vyroste, nebudu malovat žádné vzdušné zámky. Ale pokud zůstane stejně veliký, je to druhý největší senátorský klub, tak budu spokojen.

Pokud byste výrazně uspěli a ODS by ztratila dominanci, budete si nárokovat post předsedy Senátu na úkor Miloše Vystrčila, pokud ve volbách uhájí mandát?

Hypoteticky - pokud budeme největším klubem, budeme mít kandidáta na předsedu. Je naší politickou povinností v takovém případě mít kandidáta, vhodné osobnosti v našem klubu určitě máme. Zároveň si myslím, že Miloš Vystrčil je silná politická osobnost, kvalitní předseda Senátu a když se podíváte na jeho obvod, tak STAN proti němu kandidáta nestavěl.