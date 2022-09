To, co navrhuje Babiš, by byl bilionový zásek do rozpočtu, řekl Bartoš

„Když vidím pana Babiše, jak vykřikuje 1500 korun (za MWh – pozn. autora), jako to budou mít na Slovensku, tak tam se bavíme o bilionovém záseku do státního rozpočtu. Já si nemyslím, že to hnutí ANO má nějakým způsobem spočítané, kolik by ty jejich výkřiky státní rozpočet stály,“ řekl Bartoš.

„Já bych možná vzkázal panu Babišovi, ať nevyřvávají tyhlety nesmysly a nechají nás pracovat,“ prohlásil předseda Pirátů.

Hnutí ANO minulý týden představilo svůj krizový plán pro Česko. Počítá nejen se zastropováním ceny elektřiny a plynu na 1500 korunách za MWh, ale i se se zastropováním cen potravin. Peníze na svůj plán by vzalo z dividendy z ČEZ, z modernizačního fondu a ze strukturálních fondů Evropské unie.

Mezi dalšími návrhy ANO je svolání mimořádné valné hromady ČEZ a vyčlenění 100 miliard korun z nerozděleného zisku na pomoc domácnostem, firmám a institucím postiženým energetickou krizí.

Důchodcům ANO navrhuje vyplatit jednorázový příspěvek 6000 korun na konci roku. Dále chce zvýšit celkovou částku rodičovského příspěvku ze současných 300 tisíc na 400 tisíc korun.

Babiš také zopakoval návrh snížit DPH u základních potravin z 15 procent na pět procent nebo zavést příspěvek 5000 korun na každé nezaopatřené dítě do 26 let, a to měsíčně až do dubna příštího roku. Hnutí ANO to neúspěšně prosazovalo, když vládní pětikoalice prosadila jednorázový příspěvek rodinám s dětmi do 18 let a s příjmem do milionu korun hrubého ročně.