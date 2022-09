„Vystrčil ani neumí anglicky“. Babiš a Nagyová staví kampaň na „bezpráví“

Pondělí, půl desáté ráno, šest stupňů a déšť. Pro politické mítinky ne zrovna přívětivé podmínky. I tak přišlo na první zastávku karavanu ve Slavonicích na Jindřichohradecku, zhruba kilometr od rakouských hranic, pár desítek lidí. Ty se už tradičně rozdělily na dvě skupiny. Jedna část, převážně seniorů, patřila mezi Babišovi příznivce, druhá s píšťalkami mezi odpůrce.

„Tento týden budeme v kraji podporovat naši kandidátku do Senátu paní Nagyovou. Pojali jsme to symbolicky, jako střet establishmentu (Vystrčil) s bezprávím (Nagyová). Určitě víte, že paní Nagyová je se mnou před soudem, přestože nic neudělala. Patnáct let stará kauza,“ začal Babiš svůj projev.

Do toho se hned začal ozývat pískot jeho odpůrců. „Do Senátu Vystrčil!“ křičela skupina asi 20 převážně mladších lidí. „Nejsou místní, to je náplava z Prahy. Mají tady chalupy a myslí si, že to tady budou řídit. Měli jsme tu spor o kácení stromů a Pražáci řekli, že se kácet nebude,“ vysvětloval ostatním přihlížejícím Jan Bodlák z tábora Babišových příznivců.

Pak už se slova ujala Nagyová, která zopakovala, že její obvinění v kauze Čapí hnízdo je politické. „Spravedlnost má tendenci být někdy slepá. Kolik je lidí, kteří byli špatně odsouzeni? Takových jsou stovky, ale nemají možnost a sílu se tomu postavit. Já ji mám. A proto tady dnes stojím,“ řekla do mikrofonu svým příznivcům.

„Nebýt soudu, už nejspíš nekandiduji“

Jak však posléze řekla MF DNES, kandidaturu dlouho zvažovala. „Přemýšlela jsem nad tím víc než měsíc. Nejprve mi, podobně jako mnoha lidem, přišlo trochu absurdní, abych stála před soudem a zároveň šla do kampaně. Ale čím víc jsem nad tím přemýšlela, tím jsem si víc uvědomovala, že je to šance získat víc prostoru a mluvit o tom, co se ve skutečnosti stalo,“ uvedla Nagyová, která v minulosti působila jako náměstkyně primátora Jihlavy.

Nebýt kauzy Čapí hnízdo a probíhajícího soudu, do politiky by se prý už nejspíš nevracela. Pocit nespravedlnosti ji však prý žene dál. „Díky kandidatuře mám možnost mnohem víc mluvit o té nespravedlnosti, která se stala a stále děje, a která mi totálně zlikvidovala život. Navíc mám pořád energii a chuť něco dělat. Senát je aktuálně dost neakční, teď, když se řeší energie, o něm nebylo skoro slyšet. To se musí změnit,“ řekla na místě MF DNES Nagyová.

V nadcházejících senátních volbách by v obvodu Jihlavy ráda postoupila do druhého kola se současným šéfem Senátu Milošem Vystrčilem. „Mám jiné názory i jiný životní příběh než on. Celý život válčím s osudem. Tím, že jsem úplně jiná, bych k volbám mohla přilákat řadu voličů,“ doplnila.

Babiš oproti ní stávajícího šéfa Senátu nešetřil. „Celý život dělal učitele. A ani se nenaučil anglicky. Ani kafe na ambasádě si objednat neuměl,“ uvedl Babiš na druhé zastávce v Dačicích. Vedle něj tomu přihlížela i bývalá ministryně financí Alena Schillerová, která byla v minulosti kvůli úrovni své angličtiny taktéž kritizována.

„Kandidatura Nagyové? Je to zvrácené“

Nagyovou s Babišem na prvních zastávkách po Vysočině doprovázel také místopředseda Sněmovny Karel Havlíček, již zmíněná šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová a bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. „Karel Havlíček si včera v debatě na CNN Prima News všechny namazal na chleba,“ začal na každé zastávce Babiš, než předal exministrovi obchodu a dopravy slovo.

Ten pak ve své části projevu vždy zkritizoval současnou vládu Petra Fialy za nedostatečnou výši zastropování cen energií a za nedostatečnou rychlost celého procesu. „Ještě před dny 14 dny vláda říkala, že zastropování nepřipadá v úvahu. A pár dní nato sdělila národu, že se bude zastropovávat. Ale jak? Sedm až devět tisíc korun za MWh? To si dělají srandu,“ burcoval Havlíček dav na druhé zastávce na náměstí v Dačicích.

Tam za karavanem opět dorazila skupinka odpůrců. Tentokrát bez píšťal pouze s transparenty, což ocenil i Havlíček, který se za nimi posléze vydal diskutovat. „Jsem zemědělec z vesnice vedle. Když jsem slyšel, že sem přijedou, tak mě to tak namíchlo, že jsem musel přijít. Paní Nagyová chce v podstatě imunitu. A pan Babiš jí ještě pomáhá. Přijde mi to zvrácený. A ještě k tomu tady zneužívají chudáky důchodce,“ řekl MF DNES místní zemědělec František Habr, který přišel s transparentem proti Babišovi.

Naopak příznivci bývalého premiéra měli pro kandidaturu Nagyové pochopení. „Pro mě je to banální věc. Ona je normální člověk, a že jí doženou až takhle daleko? Přijde mi to směšné. Když dvakrát nezaplatím daně, tak jsem před soudem taky,“ uvedl jeden z nich.

Po Slavonicích a Dačicích vyrazil Babiš s karavanem odpoledne do Dolní Cerekve, kde i vzhledem k neustálému dešti byli pouze jednotlivci. Klidnou atmosféru tak sem tam narušil pouze klakson projíždějících řidičů, kteří už z dálky zahlédli Babišův karavan. „Asi příznivci pětikoalice. Tady v davu sice nejsou, ale jinak jezdí s píšťalkami a transparenty jako putovní výstava,“ prohlásil Babiš. Poté už s karavanem zamířil do masokombinátu Kosteleckých uzenin, kde měl naplánované setkání se zaměstnanci. Odpoledne má na programu ještě zastávky v Třešti a Telči.