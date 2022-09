Máme ambice na vládu i premiéra, říká předseda SPD Okamura

V rozhovoru pro MF DNES Okamura odmítá, že by SPD byla prorusky orientovaná. Levný plyn z Ruska by podle svých slov ale pro nadcházející zimu dokázal zajistit.

Jak je vám blízké Rusko?

Nijak. Vnímám jej jako každou jinou zemi, s tím rozdílem, že je to velmoc. Pro mě vždy byla a je na prvním místě Česká republika.

Ptám se proto, že premiér Petr Fiala tvrdí, že za protesty v ulicích jsou síly, které se hlásí k proruské orientaci včetně SPD, která podpořila nedávnou demonstraci na Václavském náměstí.

Organizátory té akce vůbec neznáme. Nebyli jsme ani spoluorganizátory.

Ale podpořili jste ji.

Ano, protože plně stojíme za požadavky demonstrantů, kteří na Václavské náměstí přišli proto, že už kvůli neschopné vládě Petra Fialy nemají peníze na složenky. Současná vláda, a to si řekněme upřímně, na rozdíl od většiny zemí Evropské unie lidem vůbec se zdražováním nepomáhá.

A právě proto SPD bude v tomto směru i nadále tyto lidi podporovat, protože to nejsou žádní lidé, kteří chodí do ulic, protože podlehli nějakým dezinformacím, jak tvrdí premiér Petr Fiala. Mimochodem, pana premiéra už jsem vyzval, aby se za svá slova omluvil. Zatím to neudělal.

Pokud nicméně vy, jak říkáte, nemáte s Ruskem nic společného, proč jste se na jaře, když už EU jednala o embargu na ruský plyn, sešel s klíčovým poradcem prezidenta na Rusko Martinem Nejedlým, jak informoval Deník N?

Nikdy jsem neslyšel, že by pan Nejedlý byl poradcem pro Rusko. Ani na vývěsce ve své kanceláři to nemá napsané. On je prostě poradcem prezidenta republiky a já jsem jím byl pozván. Na rovinu říkám, že bych šel na schůzku jakéhokoli poradce jakéhokoli prezidenta České republiky, pakliže by mi řekl, že mi chce říct, co si pan prezident myslí o tom, jakým způsobem by se mělo řešit zajišťování levných energií.

To znamená?

Že cestou pro letošní zimu nebude pro zajištění levného plynu pro české občany a firmy jiné varianty než přímý kontrakt na nákup plynu s producentem, tedy Ruskem po vzoru demokratického Německa, Rakouska, Maďarska a Slovenska. V této souvislosti to ale byla jen jedna z mnoha schůzek, které vedu s odborníky. O podobném řešení mluvíme i v naší evropské frakci.

Myslíte, že kvůli politice Ruska by pořád takovéto řešení přicházelo v úvahu?

Ale já vůbec nechápu, co to má společného s politikou Ruska. Tady jde o komoditu, bez níž se zatím neobejdeme, a já, kdybych byl premiér, tak bych po vzoru rakouského kancléře také jel do Ruska a zajistil možné dodávky levného plynu pro české lidi a podniky.

Zajištění základních životních potřeb občanů totiž nesmí být předmětem jakéhokoliv aktivismu a ideologie. Bohužel, vláda Petra Fialy z toho aktivismus a ideologii udělala a teď na to doplácíme všichni.

Tím, že budeme dál od Ruska kupovat plyn, nepodpoříme ho v jeho invazi na Ukrajinu?

Chcete říct, že Německo, Rakousko, Maďarsko a Slovensko, které jednají pragmaticky, podporují invazi na Ukrajinu a jsou špatné země? Já mluvím o řešení pro tuto zimu, kdy nemáme žádné alternativní zdroje, na což jsem mimochodem upozorňoval už v minulém volebním období.

Zástupci dnešní pětikoalice se mi ale tehdy kvůli tomu vysmívali a Andrej Babiš dělal, že to neslyší.



Dominantním sloganem billboardů SPD pro nadcházející volby je heslo: Jsme proti válce. Není to ale z vaší strany jen líbivý slogan, protože Česko samo o sobě válku na Ukrajině neukončí?

Byl bych rád, aby Petr Fiala už přestal lhát a strašit lidi. Na jaře nám řekl, že Česká republika je ve válce. Česká republika ale ve válce není. A premiér Petr Fiala měl místo strašení okamžitě tlačit na mírová jednání. Měl říct, minimálně v době, kdy Česká republika začala předsedat Radě EU, pojďme iniciovat mírová jednání.

To ale neudělal a ani to udělat nechce a já to považuji za obrovské selhání. Sankce vůči Rusku se totiž, jak je vidět, míjejí účinkem a doplácíme na to jen my neúnosně vysokými cenami energií.

Když už jste zmínil energie, co si myslíte o vládním řešení energetické krize, konkrétně o zastropování cen?

Že je to opatření zcela nedostatečné a pro občany likvidační. Navíc přichází pozdě. Cenový strop šest korun za kilowatthodinu silové elektřiny je příliš vysoký, což lidé samozřejmě pocítí. Navzdory vládní pomoci budou platit čtyřikrát více, než platili donedávna.

SPD chtěla zastropovat ceny silové energie na třech korunách za kWh a jedné koruně za kWh plynu. Máte ale spočítáno, kolik by to Česko stálo? A z čeho by se to mělo zaplatit?

Na to nemusíme nikde nic brát. Česká republika vyrábí více elektrické energie, než sama spotřebuje. Proto navrhujeme zestátnění ČEZ, což premiér Fiala neudělá, protože jde na ruku Rakousku a Německu, které naši elektřinu potřebují.

Mimochodem podle mých informací za to má premiér slíbeno, že bude v budoucnosti eurokomisařem. A když se vrátím k plynu, tak se znovu ptám: proč ho radši bereme od Německa, které ho má od Ruska a nám ho přeprodává několikanásobně dráž? Já, kdybych byl premiér, tak bych levný plyn pro Česko dokázal zajistit.

Vaše komentáře často bývají na sociálních sítích doprovázeny reakcemi od lidí typu: „I kdyby byla elektrika zadarmo, tak Okamura vystoupí, že by měla vláda za odběr elektřiny lidem platit.“ Co vy na to?

Takový komentář jsem nikdy v životě neviděl. A to mám na sociálních sítích nejvíc sledujících ze všech politiků a v průměru mi mé příspěvky komentují čtyři až pět tisíc lidí denně.

SPD posílá do boje o Hrad Jaroslava Baštu. Jak moc věříte, že by mohl uspět?

Myslím, že má šanci na to, aby postoupil do druhého kola. Tam už to bude loterie, protože bude záležet, kdo postoupí proti němu.

Fakt věříte, že má šanci na druhé kolo?

Když se podíváte na dosavadní žebříček kandidátů, ve kterém ještě Jaroslav Bašta chybí, tak mezi favority je Petr Pavel a Andrej Babiš, který ale zatím svou kandidaturu nepotvrdil. Oba přitom byli kariérními komunisty v době normalizace.

My nasazujeme kandidáta, který byl v době normalizace zavřený za své názory a následně podepsal Chartu 77. A právě to by mohlo být jeho velkou výhodou, protože si neumím představit, že současní voliči pětikoalice budou volit normalizačního komunistu Pavla.

Pro mnohé je ale i tak nečekaným kandidátem. Očekávalo se, že pokud SPD někoho do boje o Hrad vyšle, budete to vy. Proč nebudete kandidovat? Nedostal jste důvěru?

Přátelé a někteří lidé v poslaneckém klubu mě vyzývali, abych kandidoval, ale já jsem na to nekývl. SPD je momentálně podle preferencí třetí nejsilnější stranou (podle v neděli zveřejněného volebního modelu agentury STEM se SPD dostalo dokonce na druhé místo za ANO a před ODS, pozn. red.) a máme ambici být součástí vlády, získat post premiéra. V tuto chvíli je tudíž potřeba, abych hnutí vedl ve Sněmovně k co nejlepšímu výsledku.

O víkendu čekají Česko komunální volby a volby do jedné třetiny Senátu. Jakého výsledku by SPD chtěla dosáhnout?

Hnutí SPD v minulých komunálních volbách, v nichž jsme byli nováčky, získalo 155 mandátů. Pro nás tedy bude úspěchem, pokud tentokrát těch mandátů získáme více.

SPD postavilo kandidátky v 337 městech a obcích, z toho zhruba padesát z nich je koaličních, ať už s Trikolorou, nebo Svobodnými, anebo třeba Moravany.

A u senátních voleb, tam byste chtěli dosáhnout jakého výsledku? Odhadujete, že SPD letos překročí práh této parlamentní komory?

Tyto volby jsou pro nás samozřejmě obtížnější, stále jsme nové hnutí ve srovnání s tradičními stranami. Pro nás tudíž bude úspěch, když v prvé řadě nějaký náš kandidát postoupí do druhého kola, pro což uděláme maximum.

Rád bych ale upozornil, že tyto volby – senátní a komunální – budou referendem o vládě Petra Fialy. Jsou to totiž, a to zdůrazňuji, na velmi dlouhou dobu, na rok a půl poslední stranické volby, v nichž teď lidé mohou vyjádřit svůj názor právě na vládu Petra Fialy