Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oficiálně uvedla do funkce své podřízené. Česká...

Tak česká eurokomisařka Věra Jourová by prý v nové evropské vládě, jež nastoupí v listopadu, měla...

Kandidátka za Českou republiku do Evropské komise (EK) Věra Jourová od své budoucí šéfky Ursuly von...

Vláda v pondělí definitivně potvrdila nominaci Věry Jourové do nové Evropské komise. Jourová o tom...

Česko nabídne do Evropské komise dvě kandidátky, napsal na svém Facebooku premiér Andrej Babiš....

Českou vládu nejspíš čeká úkol najít dva vhodné kandidáty do nové Evropské komise, z nichž by si...

Ve čtvrtek zahájil ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD) konferenci s názvem Patnáct let...

Facebook přiznal pochybení poté, co vyšlo najevo, že ukládal hesla uživatelů v nezašifrované podobě...

Charanzová vede ANO do voleb. Jourovou chce Babiš opět jako eurokomisařku

aktualizováno 17. února 2019

Hnutí ANO povede do voleb do Evropského parlamentu Dita Charanzová. Na sněmu ANO to oznámil premiér...