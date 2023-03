Brusel bojuje se závislostí na Číně, povolování těžby a recyklace se zrychlí

Vyšší soběstačnost ve výrobě klíčových surovin pro zelené technologie. To je cíl, kterého by ráda dosáhla Evropská komise. Její zástupci by totiž rádi omezili evropskou závislost na Číně a dalších mimoevropských dodavatelích. Týkat se to má třeba produkce lithia, kobaltu nebo titanu.