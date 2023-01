Neformální dohoda o nástupci Jourové, eurokomisaře navrhne STAN s Piráty

Nejvíce se zatím skloňuje jméno ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka, bývalého poslance Jana Farského či ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (všichni STAN). Kandidaturu podle serveru zvažuje i pirátský europoslanec Marcel Kolaja. Jméno kandidáta do komise schvaluje vláda.

Farský řekl, že vedení STAN s ním nominaci neřešilo, potvrdil ale, že je jedním ze zvažovaných kandidátů. Někdejší poslanec nyní vede rodinné knihkupectví v Semilech. Z politického života se stáhl minulý rok, když získal prestižní Fulbrightovo stipendium a odjel na půlroční stáž do Spojených států.

Bek už dříve připustil, že by se chtěl zapojit do evropských voleb. Nyní podle svých slov zvažuje, že by se ucházel o nominaci STAN na budoucího komisaře. „Ale zatím o tom neproběhlo žádné oficiální jednání, předpokládám, že se to bude dít v následujících týdnech a měsících. První etapou je postoj STAN, druhou etapou by byl postoj koalice s Piráty a následně celé vládní koalice. Dokud tato jednání neproběhnou, tak jakákoliv debata o dalších podrobnostech by byla čirou spekulací,“ uvedl Bek pro iROZHLAS.

Síkela by podle serveru případnou nabídku na nominaci do Evropské komise zřejmě neodmítl, podle svého vyjádření se ale chce nyní plně zaměřit na práci v čele ministerstva průmyslu a obchodu. „Je pro mě samozřejmě ctí, že jsem zmiňován v souvislosti s takovou prestižní pozicí a beru to jako projev úspěchu v prosazování mé agendy v rámci českého předsednictví. Plně se ale nyní chci soustředit na práci ministra průmyslu a obchodu,“ zdůraznil Síkela.

Kolaja uvedl, že Piráti budou kandidáta vybírat transparentním způsobem „s ohledem na vyžadované kompetence, zkušenosti a vize“. Mezi možnými zájemci je i on sám. „Zvažuji, že se o tuto nominaci budu ucházet, jelikož mohu nabídnout své zkušenosti z práce ve funkcích místopředsedy a kvestora Evropského parlamentu,“ sdělil. Piráti podle něj budou na toto téma podrobně jednat s hnutím STAN.

Jourová zastupuje Česko v EK od roku 2014, v nynější komisi Ursuly von der Leyenové je místopředsedkyní. V minulosti byli českými komisaři Pavel Telička, Vladimír Špidla a Štefan Füle.