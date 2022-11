Martyrium končí, stavba obchvatu Jihlavy začne. Kraj byl ve sporu rukojmím

„Dalším krokem je předání staveniště. To by se mělo uskutečnit do deseti dnů od podpisu smlouvy. Začít by se mělo s úpravou zeleně a kácením,“ informoval Houška s tím, že předčasné užívání obchvatu se očekává do konce října 2024.

Záměr vybudovat další část obchvatu krajského města se kvůli průtahům ve výběrovém řízení táhne už třetím rokem. Kraji se tak významně zkrátila lhůta pro čerpání evropské dotace. Hejtmanství teď bude hledat cesty, jak lhůtu, která končí v prosinci příštího roku, prodloužit.

Problém spočíval ve zdlouhavém výběru dodavatele, kdy se firmy opakovaně odvolávaly a podávaly námitky vůči rozhodnutí v zadávacím řízení. Původně kraj chtěl jihovýchodní obchvat v délce 5,6 kilometru a v ceně 700 milionů korun stavět najednou.

Dodavatele vybralo ještě minulé vedení hejtmanství v roce 2020. Tehdy vyhrála společnost Metrostav Infrastructure. Jeden z účastníků se ale odvolal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Kraj se nakonec rozhodl zakázku zrušit, projekt strategicky rozdělit do dvou samostatných projektů a vypsat nové výběrové řízení na jižní úsek. To se stalo loni v květnu. Ani pak nešlo vše hladce. Výběr firmy se letos zopakoval na doporučení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Vítězná firma, kterou byla opět společnost Metrostav Infrastructure, ale letos v dubnu oznámila, že odstupuje z řízení. Vybrat firmu se tak podařilo až napotřetí letos v polovině října.

Boj firem nemůže zadavatel nikterak zvrátit

„Celé to martyrium je důkazem o tom, že zákon o veřejných zakázkách může za určitých okolností dostat zadavatele do patové situace, kdy je téměř jako rukojmí v rukou dodavatelů. Když se firmy rozhodnou bojovat proti sobě v konkurenčním boji a vzájemně zdržovat procesní věci, veřejný zadavatel nemá žádné páky, jak to zvrátit. Ve chvíli, kdy máte vyjednanou dotaci, tak vám čas utíká a jenom bezmocně přihlížíte,“ posteskl si hejtman Vítězslav Schrek (ODS).

Kraj má na obchvat přislíbenou evropskou dotaci až do výše 307 milionů korun. Nárokovat si ale bude smět podle Houšky jen takovou částku, která bude do konce příštího roku prostavěna a vyfakturována. Jaká suma by to teoreticky mohla být, nyní sčítají odborníci.

Kraj se ale bude podle hejtmana snažit vyjednat prodloužení termínu pro čerpání dotace.

„Jednáme ohledně toho na ministerstvu pro místní rozvoj. Chceme se v této záležitosti obrátit i na paní místopředsedkyni Evropské komise Věru Jourovou, zda by nepomohla. Chci o tom diskutovat také s hejtmany v rámci nejbližší schůzky Asociace krajů. Máme informaci, že nejsme zdaleka jediný kraj, který má problém vyčerpat dotaci v takto obdobném významném projektu. Ve hře by mohl být nějaký společný postup,“ nastínil možnosti hejtman.

Pokud by se hejtmanství nepodařilo domluvit prodloužení termínu čerpání dotace, musel by kraj zbývající část zaplatit ze svého rozpočtu. „I s touto možností počítáme,“ dodal Schrek.

Kratší, ale za to dražší část klíčové stavby

Jihovýchodní obchvat, který je rozdělený do dvou projektů, je pro krajské město klíčový. Odvést má tranzitní dopravu z centra. „Jsme rádi, že se kraji konečně podařilo vysoutěžit dodavatele. Obchvat Jihlavě určitě významně pomůže,“ poznamenal jihlavský primátor Petr Ryška (ODS).

Chystaná část obchvatu je sice kratší, ale dražší, protože se na ní počítá s šesticí mostů. Úsek bude ohraničen dvěma okružními křižovatkami. Ty propojí silnice I/38 a II/405, tedy výpadovky na Znojmo a na Třebíč. Součástí bude i vybudování protihlukové stěny na stávajícím obchvatu Jihlavy v blízkosti Pístova.

Tento úsek může být v provozu samostatně i bez návaznosti na druhou část plánovaného obchvatu. Termín stavby druhé, východní trasy obchvatu s délkou 3,1 kilometru a se dvěma mosty, jež bude končit okružní křižovatkou na silnici II/602 před Helenínem, zatím zůstává otevřený.

Tato část se nachází na trase pro přepravu nadrozměrných komponentů na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany. Mohla by proto být financována státem.

„Naděje, že bychom tuto část obchvatu zrealizovali do konce roku 2027, stále existuje,“ dodal Houška.