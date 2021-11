Evropa je přebyrokratizovaná a přeregulovaná, říká Jourová

Česko v dodržování evropské legislativy podle místopředsedkyně evropské komise Věry Jourové nijak nevybočuje.

„Občas se stane, že musíme spustit nějaké řízení. Česko však spíše patří mezi ty disciplinovanější země,“ míní.

„Chceme aby bylo naprosto zřejmé, kdo je v Čechách vlastníkem čeho. Aby se poměrně snadno i z veřejných zdrojů dalo zjistit, jestli dotyčný není ve střetu zájmu a nepřihrává si nějaké peníze,“ řekla Jourová moderátorovi Vladimíru Vokálovi.



Celý Rozstřel v podcastu:

„Chceme, aby byl v České republice dotažen systém na odhalení případů střetů zájmů a aby fungoval Národní kontrolní systém prevenci zjištění a nápravě situací. To se však netýká premiéra Babiše, jeho se týká audit, o kterém se teď jedná po právní stránce,“ uvedla Jourová.

Demokracie a vláda práva jsou v ohrožení

Jourová v minulosti v jednom z rozhovorů uvedla, že jsou demokracie a vláda práva v ohrožení. „Politická garnitura, která vyhrála volby, se snaží omezovat demokratické zarážky, které brání absolutní moci a to řešíme zejména v Polsku a Maďarsku. Strašně moc lidí v Evropě se bojí budoucnosti a volají po silné ruce a nevadí jim, že oseká demokratické pojistky. Je to trend poslední doby,“ uvažuje.

Na otázku, jestli některé členské státy Evropské unie směřují k autokratickým a autoritativním režimům, odpověděla, že v některých členských státech vidíme omezování pojistek absolutní moci.

„Nezávislý soudce v zemi je zásadní pojistka. Když budu premiérka a něco špatného udělám, tak musí být jistota, že v zemi bude soudce, který nebude pod tlakem, že mě zrovna neodsoudí. Když to necháme být, tak budeme mít v zemi všemocné vládce, pro které nebude platit princip demokracie jako omezení moci,“ dodala Jourová.

Síla je ve voličích

„Změnit to mohou voliči v každé té zemi. Já jako komisařka pro hodnoty nemám takové nástroje, abych to změnila, mohu to pouze zkomplikovat a navrhovat sankce. Silně prosazuji dodržování respektu k voličům,“ řekla také v Rozstřelu Jourová.



Na otázku, zda je Evropa přeregulovaná a přebyrokratizovaná Jourová odpověděla, že ano.

„Změnit se to můžeme tím, že uděláme inventuru a v zásadě se zbavíme věcí, které už nefungují. Dále neregulovat. S každou novou legislativou musíme něco vypustit, abychom nezatěžovali zejména malé a střední firmy. Větší část je na straně státu a přidávají se tam postupně další věc s odkazem, že za to může Brusel. To je taková nepěkná tradice,“ doplnila.

Digitální daň

Nadnárodní podniky budou od roku 2023 podléhat minimální daňové sazbě ve výši 15 procent. Na začátku října o tom informovala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Domluvené změny mezinárodního daňového systému odsouhlasilo 136 zemí a jurisdikcí, jež vytvářejí více než 90 procent globálního hrubého domácího produktu (HDP).



„Země OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, pozn.red.) se dohodly na tom, že digitální daň bude. Chceme ji a musíme ji navrhnout v dohledné době. Počítáme totiž s tím, že těmi penězi budeme platit dluh, který teď vznikl kvůli potřebě zotavit se z covidu,“ dodala Jourová.



Likvidace daňových rájů je podle Jourové jako hydra. „Usekáme pár hlav a další narostou. Přišla jsem s přísnou legislativou proti praní špinavých peněz. Banky mají povinnost kontrolu transakcí, které projdou z Evropy a do Evropy. Do toho hrají i věci typu Pandora papers, které jsou zásluhou novinářů.“

Předsednictví ČR v rámci EU

Česká republika se svého historicky druhého předsednictví ujme 1. července 2022. V čele EU naposledy stála v první polovině roku 2009. V předsednické trojici bude stejně jako tehdy s Francií a se Švédskem.

„Jsem přesvědčena, že Čeští diplomaté vědí, co mají dělat. Přípravy probíhají dobře a těším se na zahájení. Padne na ní celá řada zásadních rozhodnutí, jako je zelená legislativa a digitální legislativa. Já budu pomáhat, jak budu moct,“ doplnila k předsednictví Jourová.

V závěru Rozstřelu padla otázka, zda neuvažuje Jourová o kandidatuře v prezidentských volbách. „Zatím ne. Myslím si, že v tuto chvíli je potřeba prezidentovi popřát dobré zdraví a aby se dostal ze zdravotních problémů. Aby vyházel lidi, kteří mu nedělají dobrou službu, přála bych to jemu i České republice,“ řekla.

Zcela ale tuto možnost nevyloučila. „Jestli někdy nadejde ta chvíle, tak to bude velmi závažné rozhodnutí. Ukažte mi ale politika, který by se nechtěl stát prezidentem,“ dodala.