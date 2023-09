Von der Leyenová promluví o stavu EU. Zhodnotí boj s pandemií či Green Deal

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Von der Leyenová je v čele Komise od prosince roku 2019. Mandát jí vyprší na podzim příštího roku. Během jejího působení čelila Unie řadě krizí, světem prošla pandemie covidu-19, na Ukrajině rozpoutalo Rusko plnohodnotnou válku a následně Evropu zasáhla s ní související energetická krize.

Čeští europoslanci proto očekávají, že bude ve středu především bilancovat. „Jsem přesvědčena, že shrne ty více než čtyři roky své práce. Řekne, co se povedlo a snad i to, co je potřeba ještě dotáhnout. Třeba bude mluvit o další podpoře Ukrajiny,“ nastínila ve Štrasburku europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS).

Podle Luďka Niedermayera z TOP 09 jsou projevy šéfů Komise v předvolebním roce vždy specifické. „Na závěrečný účet je ještě brzy, čeká ji řádově rok a všichni čekáme, že bude Komise ještě fungovat. Zároveň ale už nečekáme, že bude přicházet s nějakými velkými iniciativami. To už se do voleb nedá projednat,“ tvrdí český europoslanec.

Ten zároveň Von der Leyenovou za její práci pochválil. „Léta její Komise jsou úspěšná. Evropská unie zvládla věci, o kterých bychom si dřív mysleli, že jsou nemožné,“ doplnil Niedermayer. Konkrétně zmínil třeba společnou distribuci vakcín proti covidu-19 či úspěšné zvládnutí loňské energetické krize.

Spekuluje se, že chce pokračovat

Ve štrasburských kuloárech se v mezičase mohutně mluví o tom, že má von der Leyenová ambice v čele Komise zůstat i na dalších pět let. „Řada lidí očekává, zda v projevu ve středu alespoň naznačí, zda se bude ucházet znovu o post předsedkyně Komise. Ale to si myslím, že se ještě nedozvíme,“ říká europoslankyně Vrecionová.

V souvislosti s blížícím se koncem mandátu Komise se na jaře spekulovalo, že by von der Leyenová měla zájem o post šéfky NATO. V jejím čele je od roku 2014 Jens Stoltenberg, jemuž měl mandát končit letos. V červenci mu ale velvyslanci při Severoatlantické alianci formálně schválili prodloužení jeho funkčního období o další rok, do září 2024. NATO podle agentury Reuters nechtělo přijít o zkušeného lídra v době, kdy na jeho prahu zuří válka, místo aby se snažilo dohodnout na Stoltenbergově nástupci.

Přestože Komisi končí mandát až za rok, doznala její sestava v uplynulých týdnech řadu změn, kdy skončili hned tři její významní členové. Například komisař pro klima Frans Timmermans, který byl odpovědný za podobu Green Dealu. V předčasných volbách v domovském Nizozemsku se totiž chce ucházet o premiérské křeslo.

Dánská eurokomisařka Margrethe Vestagerová se zase uchází o místo v čele Evropské investiční banky a svůj mandát v Komisi proto pozastavila. Už na začátku roku pak skončila bulharská komisařka Marija Gabrielová, která se stala premiérkou. Díky změnám v Komisi si polepší česká komisařka Věra Jourová, která má nově starosti i pravidla pro velké internetové firmy nebo umělou inteligenci.