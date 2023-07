Síkela už má evidentně sbaleno do Bruselu, tvrdí opoziční hnutí ANO

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela se vyhýbá diskusi s námi, postěžovali si politici opozičního hnutí ANO v přestávce jednání Sněmovny. Síkela má podle nich už evidentně sbaleno do Bruselu, vysvětlují si to. Síkela je jedním z kandidátů na post eurokomisaře, který by měl podle dohody v pětikoalici připadnout STAN či Pirátům, aby nahradil Věru Jourovou.