KOMENTÁŘ: Regulace budoucího hříchu nezávisí na politicích, ale na nás

Kde jsou ty doby, kdy měla televize dva programy. Zlaté časy regulace a zlaté časy kontroly. Když se ukázala prsní bradavka před desátou večer, přišla pokuta. Ačkoliv to, co procházelo v devadesátých letech, dnes by patrně neprošlo. Třeba Česká soda. „Škoda Henlein“ Vávry, Šteindlera a Čtvrtníčka či „seznamy, co jsou ještě teplé“ by dnes televizi patrně stály licenci.

Má smysl zakazovat jako vysílání v televizi to, co lze najít na internetu? Pornografii dnes může vidět i kněz či dítě školou povinné.