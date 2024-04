Chcete peníze? Máme otázky! Jourová jménem Bruselu griluje Ficovu vládu

„Komise nemá zájem peníze zastavovat. Ale musíme mít garance, že nebudou zneužívány. Dialog je intenzivní. Domnívám se, že si budeme psát i nadále, budeme se dotazovat slovenské strany znovu,“ uvedla Jourová, která je komisařkou pro hodnoty a transparentnost a dočasně převzala i oblast justice.

Dotazy EK se podle Jourové zaměřují na záruky nezávislosti a profesionálního výkonu slovenské prokuratury v souvislosti s ochranou peněz z evropských fondů. Slovenská vláda prosadila ve sněmovně například rozpuštění elitního útvaru slovenské prokuratury, který měl na starosti nejzávažnější kriminalitu. Jen část tamních prokurátorů přešla na trestní odbor generální prokuratury.

Platnost některých dalších změn ve slovenském trestním právu včetně zkrácení promlčecích dob trestných činů pozastavil slovenský ústavní soud.

Jourová v Bratislavě jednala také s premiérem Robertem Ficem, který o ní v polovině dubna řekl, že nynější slovenskou vládu nenávidí. Místopředsedkyně EK k tomu řekla, že osobní útoky nikam nevedou a nikomu nepomáhají.

Česká komisařka dále uvedla, že zákon ohledně označování slovenských nevládních organizací by byl v rozporu s evropským právem, pokud by ho slovenská Národní rada schválila v navržené podobě. Předloha, které je nyní v prvním čtení, počítá s tím, že nevládní organizace, jež jsou financovány ze zahraničí, by ve svém názvu až na výjimky musely nově používat také označení „organizace se zahraniční podporou“.

Tento návrh předložili poslanci vládní nacionalistické Slovenské národní strany (SNS), která je nejmenší ze tří stran ve Ficova kabinetu a vede ji Andrej Danko.