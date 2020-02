Žena se přejídala, aby zapomněla na otce, který ji týral

Gina měla kvůli plánované operaci žaludku zhubnout desítky kilogramů z původní váhy, aby vůbec bylo možné nějak postupovat. To se jí však bohužel nepodařilo, ačkoli už lékaři s operací počítali. Původně Gina vážila téměř dvě stě padesát kilo. Před operací měla zhubnout aspoň na sto devadesát.

Takové váze se však ani nepřiblížila. Shodila jen třináct kilo, a to na operaci nestačilo. Ginu v hubnutí a změně životního stylu podporovala její partnerka, která má strach o její zdraví.

„Mám opravdu obavy, že se tím přejídáním pomalu zabíjí. Dělá mi to velké starosti,“ sdělila v pořadu My 600lb life její partnerka.

Stále doufá, že Gina s váhou pohne a na operaci půjde. Lékař jí sdělil, že je v jejím případě zmenšení žaludku nutné, aby ručička na váze stále neletěla nahoru.

„Ještě mám naději, že se operace dočkám. Naděje je to jediné, co mě drží nad vodou,“ říká Gina.

Gina s přejídáním začala už jako malá, kdy se potýkala s psychickými problémy. Ty se objevily, když ji týral vlastní otec. Přejídala se, protože po nasycení přišel pocit štěstí a uspokojení a jídlo bylo jedinou jistotou v jejím životě. Další ránou pro ni byl rozvod rodičů, který těžce nesla. „Jedla jsem celý den. Stále jsem měla něco před sebou a ujídala jsem aspoň malé kousky. Neměla jsem mezi jídly pauzy. Jen jsem jedla, a to mi zůstalo dodnes. Jestli to takhle půjde dál, tak to nepřežiju. To vím,“ sdělila pro server Distractify.com.

Ginu inspirovaly příběhy lidí z celého světa, kteří se také potýkali s morbidní obezitou. Když viděla, jak se jim podařilo zhubnout, bylo to pro ni světlo na konci tunelu a konečně viděla svou budoucnost trochu růžověji. Nyní zřejmě bude muset oslovit výživového specialistu, který jí pomůže shodit potřebná kila k operaci. „Nepřeji si nic jiného, než už být konečně normální,“ dodala.

Zároveň říká, že je dobré, aby lidé viděli i neúspěšné příběhy o hubnutí a ne jen stoprocentně úspěšné jedince. Podle ní to může spoustu lidí uklidnit, když se jim hned nedaří na jejich cestě za vysněnou štíhlejší postavou.