Kvůli kilům navíc se dívka držela zkrátka, sebelásku ale nenašla

Alisha vyrůstala v Manchesteru, a jak sama říká, všechny její kamarádky toužily vypadat jako modelky z časopisů. Během puberty ke všem kráskám vzhlížely a neměly tušení, že fotky prošly retuší a modelky kvůli foceni mnohdy hladověly.

„Vždy jsem byla vášnivou sportovkyní a dělala jsem vše pro to, abych byla štíhlá a fit. Se sportem jsem neskončila. Naopak se mu věnuji ještě víc, ale už nehladovím. Takový život už jsem nechtěla,“ uvedla pro Dailystar.

Dělá jí starosti, že dnešní dívky stejně jako ona vzhlížejí k ženám, které se veřejně prezentují a nemají ani tušení, jak moc lživé příspěvky třeba na sociálních sítích jsou.

„Myslela jsem si, že být štíhlá je to nejdůležitější v životě. Jsem ráda, že jsem přišla na to, že je to hloupost. Když jsem byla extrémně štíhlá, možná jsem vypadala jako v časopise, ale byla jsem zoufale nešťastná,“ doplnila. Velká změna v jejím životě nastala v období pandemie koronaviru, kdy musela trávit čas o samotě doma. „Zaměřila jsem se sama na sebe a uvědomila si, co je v životě nejdůležitější. My sami a naše štěstí,“ dodala.