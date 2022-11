Trojnásobná maminka toužila po změně, vsadila na hubnutí a plastiku

Za podvázání žaludku zaplatila v přepočtu téměř dvě stě tisíc korun. Vybrala si kliniku, která měla nadprůměrné hodnocení, protože se bála případných komplikací. „Vždy jsem snila o tom, jaké by to asi bylo, kdybych byla hubenější. Záviděla jsem ženám, které byly štíhlé. Poslední roky šla váha rychle nahoru a přibírala víc a víc. Nechtěla jsem skončit jako morbidně obézní se zdravotními potížemi,“ svěřila se žena.

Dlouhou dobu zkoušela diety, zázračné pilulky i cvičení. Podařilo se jí pár kilo shodit, ale brzy zase přibrala. Byl to začarovaný kruh, který ji frustroval. „Když mi zemřel tatínek v pouhých pětapadesáti letech, těžce jsem to nesla a opravdu hodně jedla. To jsem přibrala nejvíc. A věděla jsem, že to už je alarmující a musím jednat,“ pokračovala.

Operace byla i podle jejího lékaře tím nejlepším řešením. Myslela si, že po operaci se bude cítit dobře a vše proběhne hladce. Nakonec to nebyla taková procházka růžovým sadem. Měla bolesti, výkyvy nálad a špatně nesla i pohled na sebe samu do zrcadla. S hubnutím totiž na těle stále zůstávala vytahaná kůže a Grace si nepřišla moc přitažlivá.

Kvůli tomu se rozhodla pro další zákroky včetně zvětšení prsou. „Teď jsem ráda, že jsem se pro to rozhodla. Cítím se skvěle. Přestala mě bolet kolena i záda. Moje fyzička je o dost lepší, psychicky se také cítím skvěle,“ doplnila.