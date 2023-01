Ochrnutý Jakub může zase na výlety s rodinou, pomohla mu Vánoční sbírka

„Mám z toho velkou radost a všem dárcům moc děkuji. Vždycky mě překvapí, kolik lidí se k Vánoční sbírce na iDNES.cz přidá a kromě svých blízkých obdaruje ještě někoho dalšího, kdo to potřebuje. Letos to bylo 235 lidí, kteří Jakubovi poslali pod stromeček každý v průměru přes 500 korun, dohromady to bylo 134 209 korun,“ říká Božena Jirků, ředitelka Konta Bariéry.

Pomoci si váží i Jakub, kterého vybraná částka překvapila. „Děkuji všem, kteří přispěli, opravdu si toho moc vážím. Nečekal jsem, že se vybere tolik peněz a budu si moct kromě potřebných pomůcek dopřát i rehabilitace,“ řekl dojatý Jakub, který se teprve před Vánocemi dostal domů. Od dubna loňského roku, kdy se mu stala vážná nehoda, totiž trávil čas po nemocnicích a v léčebně.

Osudová cesta do práce

Osudová tragédie se odehrála, když jel Jakub se svým kolegou pracovně z Luže, kde žije, do Žatce. Při výjezdu z dálnice řidič nezvládl ve vysoké rychlosti řízení a auto vylétlo mimo vozovku. Pro Jakuba skončila havárie poškozenou míchou, od pasu dolů nic necítil (celý příběh Jakuba si můžete přečíst zde).

Jakub byl před nehodou zvyklý hodně sportovat, hrál florbal a fotbal, trénoval několikrát týdně. Teď by se rád věnoval basketbalu, byť by koš musel trefovat z vozíku. „Třeba bude jednou úspěšně reprezentovat na paralympiádě,“ řekl o něm jeho lékař Pavel Remeš, primář rehabilitace Hamzovy odborné léčebny Luže-Košumberk, kde Jakub po nehodě strávil několik měsíců.

Pokrok v léčbě

Jakuba lékař Remeš chválí, jaké udělal pokroky. Některé pacienty takový zdravotní stav zlomí, ale to nebyl případ Jakuba. Od začátku na sobě tvrdě pracoval a výsledek se skutečně dostavil.

„Postupně se mu začala objevovat hybnost v kyčlích, částečně i v kolenou, zlepšila se citlivost na nohách. Hlavně začal být kompletně soběstačný v bezbariérovém prostředí,“ konstatoval primář Remeš.

Jakub však na sobě musí pracovat dál. Pobytem v odborné léčebně totiž rehabilitace nekončí. „Život na vozíku obnáší mnohá rizika a možné komplikace, a bez pravidelné rehabilitace a udržování se v kondici by pravděpodobnost někdy až fatálních komplikací byla vyšší, nehledě na kvalitu života. Proto je rehabilitace doslova doživotní,“ řekl Pavel Remeš.

Peníze ze sbírky

Část nákladů na rehabilitace a zdravotní pomůcky uhradí Jakubovi pojišťovna, některé si však musí zaplatit sám. A právě v tom mu pomohou vybrané peníze z Vánoční sbírky.

Statistika sbírky na Jakuba celkem se vybralo

134 209 korun

134 209 korun počet dárců

235

235 nejmenší dar

20 korun

20 korun největší dar

10 222 korun

10 222 korun průměrný dar

571 korun

Jakub si teď díky vám může pořídit přídavný pohon k vozíku od firmy Hurt za 64 900 korun, který mu pomůže překonávat dlouhé vzdálenosti i kopce v Luži a umožní mu také delší rodinné výlety. Dále si pořídí HomeGym na domácí cvičení za 26 451 korun, který je pro jeho rehabilitace potřebný, a také mu pomohou speciální obruče na mechanický vozík v ceně 5 046 korun.

A to, co se vybralo nad pořizovací ceny těchto pomůcek, využije Jakub na tolik potřebnou rehabilitaci.

„Teď zatím dojíždím na rehabilitace každý čtvrtek do léčebny a těším se, že si budu moci pořídit právě domácí stroj na cvičení,“ říká Jakub, který se před týdnem od rodičů konečně přestěhoval do nového bezbariérového bydlení a postupně si ho s přítelkyní zařizuje.

V dohledné době by měl Jakub absolvovat pobyt v Centru Paraple, kde ho právě vedle další potřebné rehabilitace také nasměrují zpět do společnosti a nabídnou různé možnosti zapojení do života – práci, koníčky i sport.

Lili už si užívá nové robotické protézy

Jak dokáže pomoci změnit život Vánoční sbírka iDNES.cz, se ukazuje i na příběhu malé Lili, která se narodila bez horních končetin. V loňské sbírce vás příběh natolik dojal, že jste jí poslali za pouhých deset dní více než dva miliony korun na robotické protézy.

Sbírka pro malou Lili překonala všechny představy a očekávání, shodly se tehdy ředitelky obou nadací Božena Jirků z Konta Bariéry a Zuzana Tornikidis z Nadace Agrofert.

„Musím říct, že krásnější Vánoce jsme doposud nezažili,“ děkovala tehdy dárcům i dívčina maminka Eliška Drápalová.

I přes počáteční potíže, kdy při nehodě zemřel protetik malé dívenky, se vše v dobré obrátilo. Lili se ujali jeho kolegové a ona už si pomalu na nové „ruce“ zvyká. Dokáže s nimi uchopit a položit různé předměty nebo otevřít dveře.

Kromě myoelektrických protéz používá Lili i pasivní protézy, kterými si letos pod vánočním stromečkem poprvé sama rozbalovala dárky. Na úspěchy malé Lili se můžete podívat ve videu.