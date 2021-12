Bezruké Lili jste splnili největší přání. Dostane bionické protézy

Teprve když se jí dcera narodila, ukázalo se, že na jedné straně ruka chybí zcela, na druhé z ramínka kouká jen jediný prstík. Lili je však velká bojovnice a s lecčíms si už dokáže poradit pomocí nohou, což však na druhu stranu nepřispívá ke správnému vývoji její páteře. Příští rok má dívka nastoupit do školy a bionické ruce, které její handicap částečně nahradí, si velmi přála. Celý příběh Lilien čtěte zde.

Fond Lili: 17111444/5500. v.s.2121 Na účtu pro Lili je nyní částka 1 990 657 korun, tedy o tři sta tisíc víc, než byla cílová částka sbírky. „Zbylé peníze necháme na účtu a vytvoříme Fond Lili,“ říká Božena Jirků s tím, že dají dárcům možnost dál statečné Lili přispívat. „Peníze využijeme na všechno, s čím se holčička a její rodina budou potýkat, co budou potřebovat, mimo jiné i nutné úpravy protéz vyvolané růstem či náročné rehabilitace.“

„Splnili jste naše největší vánoční přání, aby si Lili mohla pořídit ručičky,“ vzkazuje všem dárcům Eliška Drápelová. „Nejde vyjádřit slovy, co to v našich srdcích probouzí. Netušili jsme, že máme okolo sebe tolik lidí, co Lilinku podpořili a poskytli finanční pomoc. Nás to určitě posunulo o pár kroků vpřed. Jsme moc šťastní. Jménem celé naší rodiny vám velmi moc děkujeme,“ řekla dojatá maminka.

Tradiční Vánoční sbírka iDNES.cz, kterou vyhlašujeme spolu s Kontem Bariéry s Nadací Agrofert, pomáhá každý rok, ale letošní sbírka pro malou Lili překonala všechny naše představy a očekávání, shodly se ředitelky obou nadací Božena Jirků a Zuzana Tornikidis. Za prvních 24 hodin byl na účtu sbírky skoro milion korun.

„Ráda čtu ohlasy a přání pro šikovnou holčičku, které dárci připojují. Přejí jí, aby už příští rok rozbalovala sama vánoční dárky, aby byla zdravá, veselá, cvičila a dokázala protézky ovládat. A to vůbec není legrace a přejeme jí to i my,“ řekla za obě zmíněné nadace Božena Jirků a dodala, že v tuto chvíli děkujeme 1 869 dárcům, kteří Lili poslali vánoční dárek v průměrné výši 1 065 korun.