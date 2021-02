Ucpané cévy mohou odstartovat riskantní hru o život. Pomůže úprava stravy

Během onemocnění dochází k ukládání tzv. aterogenních látek (hlavně tuků) do tepenných stěn. Postupně se hromadí a způsobují zúžení tepny, nebo dokonce její uzávěr.

Krev nemůže volně proudit do dalších částí těla, které by měla postižená tepna zásobovat, což následně vede k nejrůznějším problémům, jako je ischemická choroba srdeční (nedostatečné prokrvení orgánů), ale i infarkt nebo mozková mrtvice.

Riziko zvyšuje stres i cukrovka

Další příčinou, která podporuje vznik aterosklerózy, je porucha výstelky uvnitř tepny. Ta může způsobit tvorbu krevních sraženin, které tepnu zúží nebo ji úplně ucpou.

Riziko nemoci zvyšuje také vysoký krevní tlak, obezita, kouření, genetické dispozice, stres, cukrovka či tzv. hyperlipoproteinémie – stav, kdy se v krvi nachází zvýšené množství lipoproteinů, částic složených z bílkovin a tuků.

Hlavním viníkem je špatná strava

K postupnému ucpávání cév vede v první řadě špatná životospráva: konzumace potravin s vysokým obsahem nezdravých tuků a cukrů, kouření, nedostatek aktivního tělesného pohybu a dlouhodobý stres. Což je na druhou stranu dobrá zpráva, většinu z toho totiž můžete ovlivnit.

Potraviny pro zdravé srdce Brokolice: chrání buňky srdečního svalstva. Cizrna: reguluje hladinu cholesterolu v krvi. Čekanka: zabraňuje kornatění cév a snižuje vysoký krevní tlak. Avokádo: snižuje škodlivý cholesterol v těle. Losos: zlepšuje krevní oběh. Makrela: snižuje špatný cholesterol a zvyšuje podíl toho dobrého. Dýňová semínka: podporují správnou činnost srdce. Ovesné vločky: fungují jako prevence srdečních onemocnění. Grapefruit: posiluje cévy a brání vzniku sraženin, které můžou způsobit infarkt. Hroznové víno: snižuje tlak a zlepšuje srdeční funkci. Jablka: posilují srdce, zlepšují krevní oběh, zpevňují stěny cév. Pohanka: udržuje pružné cévy a zabraňuje vzniku krevních sraženin. Skořice: snižuje krevní tlak. Kakao: blahodárně působí na srdeční tepny, napomáhá cirkulaci krve. Kurkuma: podporuje krevní oběh a snižuje cholesterol. Olivový olej: upravuje cholesterol i vysoký krevní tlak. Rajčata: chrání srdce i cévy.



Kromě vhodného sportu a pravidelné relaxace je nutné dostat do jídelníčku ty správné potraviny, které nám pomůžou udržet si zdravé cévy. A které to jsou?

Zařaďte častěji lněný olej a grepy

Z masa sem patří drůbež a ryby (hlavně losos a makrela). Tabu jsou naopak tučná masa a uzeniny. Pokud máte rádi hovězí, není problém si ho čas od času dopřát (nemá moc tuku).

Z olejů dejte přednost rostlinným, lisovaným zastudena (olivový, řepkový, lněný či sezamový).

Co se týče zeleniny, zařaďte víc rajčat, brokolice, špenátu a česneku (ten mimo jiné brání vzniku krevních sraženin).

Z ovoce jsou prospěšná jablka (posilují cévy), grepy (podobně jako česnek předcházejí tvorbě sraženin) a hroznové víno (bohatý zdroj antioxidantů).

Dopřejte si oříšky

K mlsání si můžete dát oříšky a různá semínka, ale nepřehánějte to – hrstička denně je tak akorát. A občas si k nim nalijte klidně skleničku dobrého červeného, mnohé výzkumy ukazují, že pravidelné pití malých dávek červeného vína poslouží jako prevence srdečně-cévních onemocnění.

Jídelníček obohaťte kvalitním zeleným čajem (vynikající antioxidant), ovesnými vločkami (obsažená kyselina olejová chrání cévy) či kakaem (snižuje krevní tlak a podporuje krevní oběh).

Co ještě pomáhá?

Lecitin: bývá přirovnáván k peci, ve které se spalují tělesné tuky. Způsobuje, že se částice tuku štěpí na malé molekuly, které jednoduše procházejí stěnami tepen. Velké částice se chovají jako cizí látky a tím, že brání oběhu krve, způsobují, že se pak krvinky nahromadí a vytvoří shluky.

Největší přírodní zásobárnou lecitinu jsou vaječné žloutky, játra a sójové boby. Naleznete ho také v arašídech, olejnatých semenech rostlin (hlavně slunečnice), ořeších, kvalitních rostlinných olejích lisovaných zastudena, ovesných klíčcích, ovesné kaši, v mléčných výrobcích, čočce, květáku, zelí nebo kapustě, ale třeba i ve šťávě z vinných hroznů nebo kvasnicích.

Kyselina linolenová: Adelle Davisová, americká nutriční expertka, v knize „Uzdravme se – jak obnovit zdraví pomocí správné výživy“ zmiňuje příklady z praxe: Tvorba sraženin se podle ní během několika hodin značně sníží, jestliže koronární pacienti dostanou čistou kyselinu linolenovou (méně než polovinu čajové lžičky) či olej ze lněných semínek, který je na tuhle esenciální mastnou kyselinu obzvlášť bohatý. Pouhá jedna lžíce lněného oleje denně zabrání vzniku krevních sraženin.

Velmi dobrým zdrojem téhle kyseliny jsou také oleje v celozrnném chlebu, obilovinách, arašídech nebo ořeších.

Vitamin C: samovolné praskání stěn vlásečnic je prvním znakem nedostatku vitaminu C a sraženiny se pak vytvářejí nejlépe tam, kde nějaké cévy praskly nebo byly přerušeny.

Nedostatek „céčka“ je proto jednou z hlavních příčin srdečních infarktů a mrtvic vyvolaných sraženinami krve. Přirozeným zdrojem „céčka“ je ovoce a zelenina, zejména jahody, černý rybíz, paprika (hlavně ta červená), citrusové plody, zelí, rajčata, brokolice, růžičková kapusta.

Vitamin C je také jednou z prvních látek, která vzniká v klíčícím semeni. Dvěma jednoznačnými favority, se kterými si co do obsahu „céčka“ nezadá žádná jiná potravina, jsou určitě šípky a rakytník.

Šípky ve 100 gramech dužiny ukrývají 200 až 500 mg vitaminu C, což je téměř desetinásobek množství, které mají citrony. A jediná kulička rakytníku bohatě stačí k pokrytí denní dávky „céčka“. Z cizokrajných druhů drží přední příčku jihoamerické „špendlíky“ camu camu, které obsahují 30 až 60krát vyšší množství vitaminu C než pomeranče.