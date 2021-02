Civilizační nemoci, které nás zabíjejí. Týká se některá vás?

Dvaadvacetiletá Andrea Ivanová z Bulharska má v plánu mít největší rty na světě. Chce být zapsaná i do knihy rekordů....

Pět bylinek na podporu plodnosti. Pomůže lékořice i pupalka

Když se žena snaží otěhotnět a nejde to, zkusí cokoli. Ale co na to jít přírodní cestou? Existují bylinky, o kterých se...