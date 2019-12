Léčit bolestivé místo často nestačí, říká fyzioterapeut. Přijde do Rozstřelu

ROZSTŘEL s Dr. Tomášem Rychnovským vysíláme živě ve středu od 12:30 hodin

Tomáš Rychnovský prošel nejlepší školou pod vedením fyzioterapeuta Pavla Koláře, jeho specializací je cílená léčba zejména bolestí zad, kloubů, hlavy a jiných částí těla. A tvrdí, že často nestačí léčit jen bolestivé místo.



„V komplexním léčebném přístupu samozřejmě vnímám, jaký podíl na bolesti má stav mysli, stav psychiky,“ píše na svých webových stránkách a dodává, že vše, čemu se věnuje, vyzkoušel sám na sobě, proto může odpovědně doporučit postupy, které budou fungovat i vám.“

Musíme se opravdu začít víc hýbat a sportovat, anebo stačí změnit jen špatné stereotypy? Jak přesně stres a úzkost ovlivňují naše záda a mají na bolesti těla vliv naše negativní myšlenky? Pozná fyzioterapeut problém pacienta už když vstoupí do dveří?

Tomáš Rychnovský, Milan Studnička: Každá bolest má svou příčinu.

Zeptáme se také na význam správného dýchání i na to, jak vlastně takové dýchání probíhá a na které části našeho těla má blahodárný vliv. Necháme si vysvětlit i to, do jaké míry je důležitá atmosféra v rodině, v níž dítě vyrůstá, a jaký vliv může mít na jeho případné potíže s pohybovým aparátem v dospělosti. Protože právě prevenci a správným návykům v dětství a psychosomatice se doktor Rychnovský věnuje s kolegy v projektu www.dovychovat.cz i jako spoluautor v knize Každá bolest má svou příčinu.