Na kliniku šla žena kvůli větším ňadrům, místo toho radila lékařům

„Přála bych si větší ňadra. Naposledy jsem si je nechala zvětšit v Kolumbii a nyní bych chtěla ještě větší,“ sdělila žena v pořadu Botched. Lékaři ji ale hned uzemnili tím, že by museli prsa také tvarovat, a to by pro ni znamenalo jizvy.

„Zařekla jsem se, že buď budu mít pouze větší implantáty, nebo to nechám být. Takže to tak zůstane,“ pokračovala. O jizvy nestojí. Místo plánované operace tak dvojici renomovaných lékařů na klinice v Los Angeles učila, jak si správně udělat selfie zadku, a jak radila, jak nejlépe tančit u tyče. Lékaři byli zaskočeni.



„Zadek lidi přitahuje. Na Instagramu mě sleduje už přes milion lidí. Milují má videa, kde tančím a fotím si zadek. Tak to je,“ sdělila.



Lékař videa raději nekomentoval, ale vyjádřil se k původně plánovanému zákroku. „Pacientka nebyla spokojená s naším návrhem. Bylo by nutné vyndat stávající implantáty, na čas je vyměnit za menší a později i s potřebným tvarováním dát do prsou větší. To ale pacientka odmítla,“ doplnil lékař Terry Dubrow, který má za sebou už nespočet plastických operací a patří k jedničkám v oboru.