Boubelka se fotí v prádle, aby podpořila ženy s kily navíc

Když přidala první fotografii ve spodním prádle na Instagram, dočkala se mnoha nenávistných komentářů. Lidé jí pak i do soukromých zpráv začali psát, že je k ničemu a stejně brzy dostane kvůli své obezitě infarkt.

To ji ale od postování odhalenějších fotografií neodradilo. Naopak jí to dodalo sílu a chuť něco změnit. Vadí jí, že se na lidi s nadváhou hledí skrz prsty a jsou považováni mnohdy za méněcenné.

Aby změnila vnímání lidí, rozhodla se sama stát fotografkou, aby mohla světu ukázat, že právo na normální život má každý a nikdo není méně než ostatní.

„Jsem šťastná, že můžu fotit a ukázat tak lidem, že může být sexy úplně každý,“ svěřila se žena na Instagramu. Stále jí chodí spousta negativních zpráv a objevují se i velmi nenávistné komentáře. Dnes už si ale myslí, že takové věci píší pouze lidé, kteří mají sami nějaký problém.



„Lidé mi závidí, že umím být sebevědomá i s kily navíc. Je to vlastně smutné. Jsem konečně ve fázi, kdy mám ráda sebe samu. Je mi jedno, že pro někoho nejsem atraktivní. Neukazuji se, abych se líbila. Už je čas na to, aby každý přestal řešit, co si myslí ostatní,“ doplnila.