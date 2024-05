Priske: Remíza jako výhra? To nesnáším. Ale vzhledem k okolnostem bod beru

„Spousta emocí,“ vydechl Priske, když přišel mezi novináře. „Derby je vždycky speciální. Odehráli jsme dobrý první poločas, měli jsme vést, vytvořili si spoustu šancí. Červená karta nám to pak udělala těžší, posledních 25 minut jsem zažívali spíš stres než klid. Ale jsem na kluky hrdý, jak to odpracovali a dobojovali. To bylo opravdu úžasné.“

Takže? Berete remízu trochu jako výhru?

Taková tvrzení nesnáším, vždycky chci vyhrát. Ale vzhledem k okolnostem je to dobrý výsledek. Pro nás druhý nejlepší, víc jsme asi v deseti získat nemohli. Když máte o jednoho hráče méně, je to vždycky bitva. Proto jsem na kluky pyšný, že ji zvládli.

Cítíte, že obhajoba je už vážně blízko?

Jsme o jeden zápas blíž, ale ještě není konec, bude to fakt těžký boj. Celou sezonu se přetahujeme se Slavií a doufám, že i vás to baví, protože je to opravdu těsný a zajímavý souboj.

V lize máte druhý nejmenší počet žlutých, ale nejvíc červených, v derby jste dostali desátou. Jak to vnímáte?

Jako něco, co nesedí.

Můžete to trochu rozvést? Kde hledáte příčiny?

Vážně nevím. Nedokážu vám uvést konkrétní důvod. Červených je opravdu moc, to číslo je obrovské. Kdybychom to vzali jednu situaci po druhé, je jasné, že často se tomu dalo vyvarovat a zvolit jiné řešení. Asi jsme nedokázali udržet nervy, měli jsme být víc opatrní. Ale vidím i spoustu situací, kdy naši hráči dostanou nakopáno, jsou sraženi. A poslední dva zápasy našeho béčka? Mladý Horák skončil v nemocnici s vážným zraněním hlavy, jeho kariéra je v ohrožení... Hráče přece musí někdo chránit - to tam nevidím. Věřím, že se na tom už pracuje, že se snad něco brzy změní. Ale samozřejmě musím souhlasit, že červených karet máme opravdu moc.

Tentokrát byla Haraslínova druhá žlutá dost zbytečná, ne?

Samozřejmě. Bylo to v rohu na soupeřově polovině, nehrozilo žádné nebezpečí. Špatné rozhodnutí, měl být určitě v té situaci opatrnější.

Pro úterní utkání s Ostravou se vám vykartovali Krejčí, Laci a Haraslín, zranil se Kairinen... Velká komplikace?

Máme tu 33. kolo, tresty i zranění jsou běžná věc v takové fázi sezony. Máme široký kádr, někteří hráči by rádi hráli víc, teď tu šanci dostanou a budou hrát. Jednoduchá odpověď.

Jak těžké bylo rozhodování, jestli postavit na pravý kraj Wiesnera, nebo Preciada?

Preciado nehrál čtyři týdny, měl i drobné zranění, byl by fakt risk ho poslat do takového zápasu od začátku. Wiesner hrál dobře, takže to bylo snadné rozhodování.