Na večírku jsem se zhroutila. V nemocnici zjistili, že mám cukrovku

Doc. MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph. D.

Diabetes mellitus 1. typu se nemusí nutně objevovat jen u dětí – onemocnět lze v jakémkoli věku. Často začíná vysokou glykemií a ketoacidózou (z pacienta je cítit acetonový dech). Člověk s cukrovkou by měl upravit svůj životní styl – měl by dbát na pestrou a vyváženou stravu a neměl by zapomínat na pravidelnou fyzickou aktivitu. Naopak je třeba vyhýbat se stresu a alkoholu, ten totiž obsahuje mnoho prázdných kalorií a cukru.

Onemocnění je vždy třeba léčit inzulínem. Proto je pravidelný selfmonitoring stěžejní – výkyvy hladiny glykemie jsou velmi nebezpečné. Pravidelnou kontrolou hodnot lze předcházet závažným stavům, jako je hypoglykemie (nízká hladina cukru v krvi) nebo hyperglykemie (vysoká hladina krevního cukru). V případě neléčení či nedůsledného hlídání nemoci hrozí ketoacidóza – závažná akutní komplikace diabetu, která může vést až k ohrožení života.