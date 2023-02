Z očí zjistí, že přichází cukrovka. Český patent může měnit medicínu, říká lékař

V čem je nový systém umělé inteligence výjimečný?

Umělá inteligence do našeho medicínského oboru nastoupila před třemi čtyřmi lety. Především v diagnostice se tahle oblast začala velmi rychle rozvíjet. Nejde jenom o český systém Aireen, ale ve světě existuje celá řada dalších pokusů zapojit umělou inteligenci do vyhodnocování různých vyšetření. Musím přiznat, že jsem k tomu byl zpočátku skeptický. Říkal jsem si, že není možné, aby „stroj“ mohl nahradit špičkového lékaře a jeho zkušenosti. Ovšem nakonec jsem pochopil, že to tak úplně není. Že ho umělá inteligence nemá nahradit, ale v podstatě „jen“ rozšířit možnosti a znalosti pro mnohem širší spektrum doktorů.

Do databáze bylo nahráno více než milion snímků. Ukazujete je, označujete biologické změny a ten systém je schopen hlubokého učení, zapamatování si a později i vyhodnocování.