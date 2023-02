Měla jsem jen větší žízeň. Preventivní kontrola u mě odhalila cukrovku

Po základním vyšetření se mě doktor zeptal, jestli jsem za poslední dobu nepocítila výkyvy váhy či jiné, nepříliš běžné změny. Přiznala jsem, že jsem trošku na váze přibrala, ale moc jsem to neřešila. To víte, po šedesátce je to kilo sem, kilo tam. Navíc jsem si uvědomila, že mám větší žízeň než obvykle, ačkoli dodržuji pitný režim.

Můj boj s nemocí Článek je součástí cyklu Můj boj s nemocí. Seriál píšete vy, naši čtenáři. Chtěli bychom pravidelně přinášet vaše příběhy o tom, jak se vyrovnáváte, nebo jste se vyrovnávali s různými onemocněními u vás či vašich blízkých. Své příběhy posílejte na adresu zdravi@idnes.cz. Nejzajímavější zveřejníme a odměníme částkou 500 korun. Myslíme si, že vaše příběhy mohou pomoci lidem v podobné situaci.

Lékaři se to nezdálo, tak se mi rozhodl zkontrolovat i krevní cukr pomocí glukometru. Hladina byla vyšší, než je běžná norma. Trochu mě to vyděsilo. Doktor mě poslal ještě na odběry krve. Za pár dnů jsem si šla pro výsledky a odešla s nepříliš dobrou zprávou: cukrovka prvního typu. Dozvěděla jsem se, že je to takzvaná opožděná cukrovka, která může postihnout právě i lidi v seniorském věku. Byla jsem v šoku, vždyť jsem na své zdraví tak pečlivě dbala.

Podkožní senzor

S cukrovkou se v mém okolí nikdo neléčí. Doktor mi vysvětlil, že budu muset začít užívat inzulín a pravidelně si kontrolovat hladinu krevního cukru, a to i doma. Následně mi navrhl možnost měření prostřednictvím takzvaného podkožního senzoru, který usnadňuje testování, protože změří hodnoty bez nutnosti vpichu, jako je tomu u glukometru.

O senzoru jsem nikdy předtím neslyšela, ale informace od lékaře mi přišly zajímavé. Vzala jsem si tedy nějaký čas na rozmyšlenou a okamžitě jsem zavolala své dceři, abych se s ní poradila, zda je senzor pro mě tím správným řešením.

Rodinné zázemí

Všechno kolem nemoci pro mě bylo ze začátku opravdu těžké. Velkou oporou je však moje rodina, která mi se vším pomáhá. Vnuci mi poradili, jak se s technologií pracuje, a já si dnes senzor nemohu vynachválit.

Je to opravdu jednoduché. Sám totiž pravidelně hlídá hodnotu cukru v krvi, takže už nemusím řešit neustálé a nepříjemné píchání do prstu. Sice si teď musím dávat větší pozor na to, co jím, ale nemoc mě už nijak nelimituje. Postupně jsem si na systém měření a hlídání nemoci zvykla a žiju už zase naplno.