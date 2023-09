Léčba cukrovky stojí v Česku ročně 45 miliard, říká guru české diabetologie

Cukrovkou druhého typu, kdy tělo sice produkuje inzulin, ale nestačí to, trpí již milion Čechů. Je to nemoc zákeřná, nebolí. Můžete s ní žít řadu let a nechat si od ní devastovat tělo, aniž byste tušili, že se něco děje. „Zjistit diabetes je přitom velice snadné. Ten, kdo to udělá včas, může vést plnohodnotný a dlouhý život. Správnou životosprávou lze nemoc odsunout tak, že se projeví až v pozdním věku. A pak už nebude tolik škodit,“ říká prof. MUDr. MILAN KVAPIL (67), CSc., MBA, který je považován za guru české diabetologie. Dlouhá léta vedl Interní kliniku pražské Fakultní nemocnice Motol a byl předsedou České diabetologické společnosti. Nyní se více zaměřuje na péči o seniory. Založil Geriatrickou interní kliniku 2. LF UK a FN Motol a stal se jejím přednostou. | foto: Jan Zátorský, MAFRA