Stres může zapříčinit cukrovku. Po nehodě i covidu, varuje diabetolog Prázný

Kolik lidí u nás trpí diabetem?

Okolo deseti procent, takže přes milion. Ale ono se to během posledních pár let dost nasčítalo. Teď navíc hraje roli i postcovidový syndrom, takže si myslím, že už to bude více než deset procent.

Takže pacientů stále přibývá?

Ano. A myslím, že po covidu to bude stoupat podstatně více, než si dokážeme představit. Já pozoruji rozhodně přírůstky.