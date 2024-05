Olivia Munnová si kvůli rakovině nechala zmrazit vajíčka

„Po mé diagnóze jsme se rozhodli zkusit ještě jedno kolo odběru vajíček a doufali jsme, že to bude dobrý měsíc. S Johnem jsme o tom hodně mluvili a nemáme pocit, že bychom s rozšiřováním rodiny skončili, ale nevěděli jsme, jestli budu muset podstoupit chemoterapii nebo ozařování,“ řekla herečka v rozhovoru pro magazín Vogue.

Munnová se svěřila, že pokud se rozhodnou v budoucnu rodinu rozšiřovat, udělají to prostřednictvím náhradního mateřství. Hvězda filmu X-Men: Apocalypse již dvakrát podstoupila odběr vajíček ve věku 33 a 39 let. Nakonec se lékařům podařilo ze zákroku získat sedm vajíček a z nich získat dvě životaschopná embrya. Podle herečky to byla dvojnásobně dobrá zpráva, protože jí dodala klid při léčbě rakoviny.

Olivia Munnová v nemocnici

„S Johnem jsme začali brečet. Byli jsme tak nadšení, protože nejenže jsme je získali během jednoho odběru, ale také to znamenalo, že jsem se nemusela stále vystavovat riziku. Bylo to prostě úžasné,“ vzpomínala.

Munnová musela dále podstoupit hysterektomii a ooforektomii, při kterých jí byly odstraněny vaječníky, děloha a vejcovody. Typ rakoviny, který ji postihl, totiž roste za přítomnosti estrogenu, které tyto orgány produkují. „Jednou jsem zpanikařila. Opravdu jsem se z toho zhroutila. Protože je to tak zvláštní, když se svým tělem žijete celý život, máte menstruaci tak dlouho, cítíte, kdy ovulujete, a najednou je to pryč,“ dodala.

„Bylo to těžké rozhodnutí, ale bylo to pro mě asi to nejlepší, protože jsem potřebovala být s rodinou. Přátelé mě povzbuzovali slovy: Malcolm si to nebude pamatovat. Neboj. Ale já jsem si pořád říkala: Já si to budu pamatovat, že jsem všechny ty věci prošvihla. Je to jeho dětství, ale je to i moje mateřství a já nechci o nic z toho přijít, pokud nemusím,“ řekla.

Olivia Munnová a její syn Malcolm (8. března 2023)

Herečka promluvila o tom, jak její dvouletý syn léčbu vnímá. „Kdybyste se Malcolma zeptali: Kde pracuje táta? Běžel by k Mulaneyho stolu, a kdybyste se ho zeptali: Kde pracuje máma? Ukázal by na mou postel. Bylo to roztomilé. Ale zároveň mi to lámalo srdce, protože mě takhle viděl,“ řekla.

Munnová podstoupila za posledních deset měsíců čtyři operace. „Tolik dní jsem strávila v posteli, že to nemůžu ani spočítat, a naučila jsem toho o rakovině, jejím léčení a hormonech víc, než jsem si dovedla představit,“ dodala.