Že jsem lesba, mi mělo dojít při líbání s Blanchettovou, říká hvězda Sobíka

„Coming out jsem měla v listopadu 2022. A to pro mě byla obrovská, obrovská věc. Dlouho jsou kolem mě gayové, tedy skoro všichni moji přátelé jsou gayové. Takže to nebylo tak, že bych něco potlačovala, jen jsem si myslela, že bych nemohla být lesba. Pořád to nedokážu nějak lépe vyjádřit,“ řekla Jessica Gunningová v podcastu Reign.

„Ale uvědomila jsem si, že jsem tlustá stará lesba. Říkala jsem si: Tak to bylo, tak to je. A to byl okamžik, kdy mi všechno tak nějak došlo a já tehdy pochopila sama sebe. Protože jsem si dlouho říkala, že vím, že jsem větší ženská, a myslela jsem, že to možná souvisí s mou postavou, že se cítím trochu jako mimozemšťan nebo jako bych se k nim řadila. Ale jakmile jsem si to uvědomila, řekla jsem si: Ne, je to tak. A to byla ta nejvíce osvobozující věc,“ vysvětlila Gunningová.

Jessica Gunningová v seriálu Sobík (2024)

Herečka si s oznámením své sexuální orientace dala na čas. Dodala, že podle nejrůznějších náznaků to mohla tušit, ale nějakou dobu to trvalo. „Už jako teenager jsem nosila lacláče, stereotypní, já vím, ledvinku, čepici s nápisem No Fear obrácenou dozadu. Všichni kolem mě si asi už říkali: Kdy už konečně bude mít coming out? A mně to trvalo 36 let,“ přiznala.

Jedním z dalších náznaků podle ní bylo účinkování ve filmu Pride. Je to historické komediální drama podle skutečného příběhu o skupině gay aktivistů a herečka prozradila, že při natáčení často brečela. „Přišlo mi to tak emotivní, že jsem to tehdy opravdu měla vědět. A pak jsem hrála s Cate Blanchettovou, kde jsem ji každý večer na jevišti líbala. Zase jsem to mohla poznat. Všechny tyto náznaky z doby před Sobíkem jsem měla před očima,“ dodala.