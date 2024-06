Dědeček se na mě kouká a věřím, že se mu líbím, říká vnučka Jiřího Kodeta

V šestnáctidílném rodinném seriálu Mozaika, který vznikl pro platformu VOYO, hraje Sophia Šporclová dceru Kristýny Ryšky a Marka Adamczyka. Role k ní přišla sama. Kontaktovali její matku, pozvali ji na konkurz a hned po prvním kole jí napsali, že ji berou. „Bylo nás tam dost, několik desítek... Chtěli po mně abych improvizovala nějaké řvací scény, a to mi jde,“ směje se sympatická dívka. Kvůli roli jí pak vlasy obarvili načerno, a to byla další výhra. Sophia svoji novou image miluje. „Jenom jsem se nesměla během natáčení stříhat. A to bylo dost dlouho, točili jsme šest měsíců.“

Marek Adamczyk a Kristýna Ryška v seriálu Mozaika (2024)

Geny se u ní sešly ze všech stran. Po tátovi houslovém virtuosovi Pavlu Šporclovi je muzikální, od mala hraje na klavír. Dnes už si dokonce píše vlastní písničky a taky je interpretuje. Herecký talent se u ní projevuje díky genům Jiřího Kodeta ale i druhého dědy Petra Šporcla, který hrál v českobudějovickém divadle. A samozřejmě díky mámě. Bohužel, ani jeden z dědů už nežije, ale Anička na ně myslí.

„Dědeček Kodet je mojí největší inspirací. Mám ho moc ráda, i když jsem ho nikdy nepotkala osobně. Pořád se doma koukáme na jeho filmy a o Vánocích samozřejmě sledujeme Pelíšky. Je mi trochu líto, že s ním nemůžu mluvit, ale vím, že se na mě kouká. Když hraji, je celou dobu se mnou, při každé roli a v každé situaci. A moc doufám, že by na mě byl pyšný,“ říká čtrnáctiletá Sophia.

Jiří Kodet (srpen 1998)

V Mozaice hraje puberťačku Annu. „Vypadá tvrdě, přitom uvnitř je velmi křehká. Ale nedává to na sobě znát. Bolest se snaží zahnat vzdorem a vztekem. Je to drsná postava, ale mám ji moc ráda a doufám, že i diváci si ji oblíbí,“ vysvětluje.

I když by měla koho požádat o radu, nejradši si mladá herečka všechno dělá sama a po svém. „Ale někdy, když jsem měla před sebou docela náročné scény, ve kterým jsem hodně řvala a brečela, tak jsem si mamince o pomoc řekla. A na place jsem měla dětskou asistentku. Nebyla tam úplně pro mě, ale já si ji jakoby ukradla pro sebe,“ směje se. „A ta mi ve všem pomáhala. Když jsem dotočila náročnou scénu, objala mě vždycky a řekla, že jsem byla skvělá.“

Anička v Mozaice je Sophiinou první větší rolí. Předtím se objevila ve dvojdílném filmu Metanol a v seriálech Anatomie života a Ochránce. Byly to ale epizodní postavy. Přesto už má zmáknuté mnohé herecké praktiky. Dokáže se například na povel rozplakat. „Jde mi to samo, ani si nepotřebuji nic vybavovat. Jenom se snažím vžít co nejvíc do role a prožít si tu bolest, kterou moje postava prochází,“ říká studentka osmé třídy.

Před sebou má velké rozhodování, kam dál. „Vždycky jsem chtěla být herečkou a zpěvačkou zároveň. Teď se akorát věnuji víc herecké profesi a hrozně mě to baví. Ale v hudbě budu pokračovat. Máme to v rodině, jiná možnost ani není,“ dodává. V současné době už točí další seriál – Lovec, do kterého si ji vybral Jiří Strach a v němž se uplatní i jako muzikantka. „Jirka si vybral moji písničku, kterou tam sama zpívám.“ I postava, kterou hraje v Lovci, je nešťastnou osobou. Navíc ale posedlou démonem.