Olivia Munnová si kvůli rakovině nechala ve 43 letech vyvolat menopauzu

„V únoru 2023 jsem chtěla být proaktivní ohledně svého zdraví a podstoupila jsem genetický test. Všechny testy, včetně těch na gen BRCA (nejznámější gen pro rakovinu prsu), byly negativní. Moje sestra Sára měla testy také negativní. Zavolaly jsme si a plácly si po telefonu s tím, jak je to skvělé. V zimě téhož roku jsem podstoupila i mamografické vyšetření. Také se nic nenašlo. A o dva měsíce později mi byla diagnostikována rakovina prsu,“ napsala Olivia Munnová na Instagram.

Herečka podstoupila následně během deseti měsíců řadu biopsií, operací, dvojitou mastektomii i rekonstrukci prsou. Prozradila, že zatím nemusela podstupovat chemoterapii nebo ozařování, ale začala s hormonální terapií, aby snížila riziko, že se v budoucnu rakovina vrátí. Kvůli tomu také podstupuje uměle vyvolanou menopauzu. „Pořád mám návaly horka, mám mnohem jemnější vlasy a jsem stále hodně unavená,“ popsala v rozhovoru pro magazín People.

Munnová nechtěla o diagnóze mluvit, než bude mít za sebou tu nejtěžší část léčby. „Jeden den jsem se cítila úplně v pohodě a druhý jsem se po desetihodinové operaci probudila na nemocničním lůžku,“ prozradila.

Herečka tvrdí, že měla sama na sebe mezi narozením syna Malcolma a příchodem nemoci jen velmi málo času. „Po porodu jsem se mola více soustředit na to, abych začala zdravěji jíst a cvičit. Ale sotva jsem se dala dohromady a začala se cítit opět sama sebou, přišla diagnóza rakoviny. Znamenalo to, že moje tělo se znovu mění. Ale to je v pořádku, jsem šťastná za to, že žiji a že jsem to zatím zvládla,“ prozradila.

Podporou je Munnové její životní partner John Mulaney (41), který se také sám staral o jejich syna, když byla herečka v nemocnici. Syn Malcolm herečku motivuje, aby se uzdravila. „Když jsem s ním, jsou to jediné okamžiky, kdy zapomenu na to, že jsem nemocná. Jsem s ním moc šťastná. I když se vizuálně měním, stále jsem jeho máma. I když mám návaly horka, pořád jsem jeho máma a i když nebudu mít svoje vlasy, zůstávám jeho mámou. To jediné se nikdy nezmění a to je pro mě to nejdůležitější,“ dodala herečka.

Diváci ji mohou znát například z filmů Bez kalhot, Debbie a její parťačky, Iron Man 2, X-Men: Apokalypsa Chraň nás od zlého, Violet nebo Ten Největší.

VIDEO: Herečka Olivia Munnová promluvila o rakovině prsu: