Nenávist k němu necítím, říká Shania Twain o svém nevěrném exmanželovi

„Odpuštění znamená nechat to jít. Ale odpuštění, konkrétně pro mě, neznamená nutně zapomenout. Jde hlavně o pochopení toho druhého. Takže jestli nenávidím svého bývalého manžela za to, že to udělal? Ne. Je to jeho chyba. Ne moje. Takže smůla pro něj, že udělal tak velkou chybu, se kterou musí žít. Není to moje břímě,“ řekla Twain v podcastu Great Company with Jamie Laing.

Manželé po rozchodu nadále společně vychovávali syna Eju, kterému je nyní dvaadvacet let. Nicméně zpěvačka se s exmanželem nestýká a raději s ním komunikuje prostřednictvím textových zpráv. „Oba svého syna moc milujeme, takže žádné hry nehrajeme,“ tvrdila před časem.

Shania Twain, kterou proslavily hity jako You’re Still The One, That Don’t Impress Me Much, From This Moment či Man! I Feel Like A Woman, si Roberta Langeho vzala v roce 1993. Rozešli se v roce 2008 a jejich manželství bylo ukončeno o dva roky později. Rok na to si Twain vzala Frédérica Thiebauda, exmanžela přítelkyně, se kterou jí povedl první manžel.

Zpěvačka promluvila také o svém těžkém dětství, o emocionálním a fyzickém zneužívání, kterému byla vystavena ze strany otčíma Jerryho Twaina. Vyrůstala ve skromných podmínkách v kanadském Ontariu se čtyřmi sourozenci, matkou Sharon a nevlastním otcem, který Shaniu i její sestru Jill adoptoval. Kvůli sexuálnímu zneužívání se později styděla za to, že je dívka. V dospívání si například pravidelně omotávala prsa páskou, aby se vyhnula pozornosti ze strany otčíma.

O odpuštění mluvila zpěvačka i v souvislosti s nevlastním otcem. „Dokázala jsem pochopit, že mu nebylo dobře, že se lidi takhle chovají, když s nimi něco není v pořádku. Je mi líto, že měl ty problémy. Takže to nebylo kvůli němu. Je velmi těžké nenávidět nebo nedokázat odpustit člověku, kterému věříte. Je to lidská bytost, která si zaslouží empatii a pochopení. Myslím, že si to zasloužíme všichni,“ řekla zpěvačka, jejíž rodiče zemřeli v roce 1987 při autonehodě.