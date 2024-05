Nové diety? Marketing strachu z jídla, hrají si s naší mentalitou, říká Vaněk

Nedávno vám vyšla 24. kuchařka nazvaná Sváteční. O čem je?

Na obálce je chlebíček zosobňující svátek, ale svátek je cokoli od Vánoc a Velikonoc až po rodinné sešlosti, mejdany, nečekané návštěvy… Kuchařka je prostě celoroční gastronomický průvodce výjimečnými událostmi. Klasické recepty propojuje s neobvyklými, ale skvělými jídly. Kromě svíčkové a několika druhů bramborových salátů je tam třeba famózní vietnamská tlačenka nebo švédský slaný dort s krevetami. Doplňují to vychytávky, třeba jak správně uvařit vejce a pak ho snadno oloupat.

To někdo neumí?

Divil byste se, kolik lidí se s tím trápí. A přitom je to až neuvěřitelně jednoduché. Stačí dodržet správný postup a pak na vajíčko udělat baf! Svlékne se skoro samo. Říkám to s nadsázkou, ale šel jsem kvůli tomu až do vědeckých studií. Vajíčko nesmíte převařit, jinak si na něm nepochutnáte. Oddělení skořápky chce exaktní přístup. Je v tom „složitost jednoduchosti“, což je princip, na kterém je špičková gastronomie založena. Musíte pochopit, proč se to dělá právě tak, a ne jinak. Kniha Sváteční byla nejobtížnější knihou, kterou jsem napsal, ale nejrychleji se prodala.