Byli jsme jen kořist. Získali mě přes nejistoty, vypráví exčlenka Sinčchondži

Kdy jste se poprvé setkala s Sinčchondži?

Pocházím z katolické rodiny a mám dalších pět sourozenců. O Sinčchondži jsem se dověděla od své starší sestry. Bylo mi okolo osmnácti let a studovala jsem v Liberci. Tam jsem i prožívala období takové první krize, kdy jsem byla osamělá, bez rodiny v cizím městě a přestávala jsem věřit smyslu víry.

Musím ale přiznat, že proti problémům mých vrstevníků jsem to nevnímala až zase tak vyhroceně, spíše jsem byla často taková melancholická a tichá. Sestra mi v té době nabídla, že bych měla navštívit speciální a bezplatný cyklus přednášek o Bohu. Bylo to takové zvláštní, protože už delší dobu se mnou a s celou rodinou nekomunikovala, ale brala jsem to jako dobré znamení a šla tam.