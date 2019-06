Spaní u zapnuté televize či monitoru se nevyplácí. Přidá kila i roky

Výzkumný tým doktora Yong-Moon Parka zjistil, že ženy, které byly během spánku vystavené světlu z obrazovky, mnohem pravděpodobněji přibraly víc než ty, jež spaly potmě.

Mohl by se tak potvrdit předpoklad, který v minulosti naznačila zkoumání na laboratorních zvířatech, že světlo narušuje cirkadiální rytmus a mění stravovací návyky, což může v krajním případě vést až k obezitě.

Studie se zúčastnilo 44 tisíc žen ve věku od 35 do 74 let, které po téměř šest let zaznamenávaly své spánkové zvyklosti. Ukázalo se, že ženy, které spaly v místnosti se zářící obrazovkou nebo jim do okna svítila lampa z ulice, měly o 17 % vyšší pravděpodobnost, že přiberou nejméně 5 kilogramů, v porovnání s těmi, které spaly potmě.

Zákeřné světlo

Podle vědců může nedostatek spánku způsobovat zvýšenou produkci hormonu, který povzbuzuje chuť k jídlu, a narušovat metabolismus. Kromě toho lze u člověka, který se dobře nevyspal, předpokládat nižší fyzickou aktivitu během dne.

Autoři studie si sice vzali na mušku „jen“ umělé světlo a to tzv. modré, které vyzařují mobilní telefony, tablety a notebooky, ve vztahu k riziku obezity nezkoumali. Pro magazín LiveScience ovšem naznačili, že efekt bude zřejmě podobný. Uvidíme, co přinesou další a detailnější výzkumy.



S mobilem stárneme rychleji

Není to ovšem jen přibírání ve spánku, čím si dobrovolně škodíme, když se necháme ozařovat výdobytky moderní doby. Jiná studie ukázala že záření displejů a monitorů, které má vysokou energii, proniká hluboko do pleti a urychluje její stárnutí.



„Modré světlo může pronikat hluboko do pokožky, do hlubších vrstev, kde dochází k produkci kolagenu a elastinu, kůži pak ztenčuje, a ta je také křehčí. Zvýšené ozařování tímto světlem může způsobit znatelné oxidativní poškození kůže,“ tvrdí britská dermatoložka doktorka Susan Mayouová, která spolupracuje se značkou Avon.



Co s tím? Nejlepší je samozřejmě přístroje vypnout, schovat do tašky nebo do zásuvky, a jít se ven projít, proběhnout nebo se pořádně vyspat. Snižovat negativní účinky modrého i ultrafialového záření mohou také antioxidanty.

Ty totiž neutralizují volné radikály, které zmíněná světelná spektra produkují v tkáních. Silnými antioxidanty jsou polyfenoly ze zeleného čaje, čokolády či červeného vína, různá barviva v ovoci a zelenině či vitaminy C, A, D nebo E.