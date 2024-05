Tipy, jak se chránit před klíšťaty. Začněte správným výběrem oblečení

Klíšťata přenášejí závažná onemocnění v jakémkoli stadiu svého vývoje. Jde zejména o lymeskou borreliózu a klíšťovou encefalitidu. Klíště se může přisát na kterémkoli místě na těle, nejraději však má podpaží, třísla a podkolenní jamky.

Aktivita klíšťat trvá od jara do konce podzimu a je ovlivňována počasím. Český hydrometeorologický ústav v Komořanech proto připravuje v sezoně klíšťat denní varovnou předpověď. Ta je k dispozici na webových stránkách této instituce (www.chmi.cz, rubrika Aktivita klíšťat).

Na prevenci záleží

Jako prevence se doporučuje očkování proti klíšťové encefalitidě. Očkovat se lze u praktického lékaře nebo v očkovacím centru. Proti lymeské borrelióze se však bohužel nelze očkovat.

Riziko některé z nemocí, které klíšťata přenášejí, lze výrazně snížit dodržováním základních pravidel. Jedním z nich je vhodně se obléknout. Oblečení by mělo být světlé, z prodyšného materiálu a s hladkým povrchem.

Hladký povrch znesnadní klíšťatům šplhání a omezí také riziko přisátí. Světlá barva oblečení klíšťata neodpuzuje. Má však tu výhodu, že je na ní černé klíště snadno vidět, a lze ho proto sundat dříve, než se stačí přisát.

Oblečení by mělo také zakrývat ruce i nohy. Ideální je volnější oblečení, triko nebo košile s dlouhým rukávem a dlouhé kalhoty. Jejich nohavice by měly být zastrčeny do bot. Není-li to možné, stačí je zajistit gumou přes boty. Ty by měly být pevné, nejlépe kotníkové. Výrazně snižují riziko zvrtnutí nohy v lesním terénu a dostatečně chrání před klíšťaty.

Další opatření v přírodě

Mezi základní opatření patří použití repelentu. Lze ho nanést na oblečení, zejména na spodní část nohou, od kolen níže. Rovněž se doporučuje nesedat si ani nelehat do trávy, a to ani v případě použití podložky.

Trávou není dokonce dobré ani chodit, stejně tak křovím. Doporučuje se chodit hlavně po cestách. Při chůzi je třeba si občas prohlédnout spodní část nohou a sejmout zachycená klíšťata. Ta jsou na světlých kalhotách dobře vidět. Není dobré brát s sebou na místa s vyšším výskytem klíšťat psy. Klíšťata se totiž přisají nejen na člověka.

Po návratu se převléknout Ihned po příchodu domů je třeba se co nejdříve převléknout a oblečení z venku vyprat v pračce. Klíšťatům nevadí nedostatek kyslíku v pračce, přežijí bez újmy i praní na 40 stupňů. Hynou až při praní na 60 stupňů a výše. Zabíjí je také sušička.

Prohlídka celého těla

Neméně důležitá je důkladná prohlídka celého těla. Při kontrole míst, kam si člověk nevidí, například pod vlasy, je dobré použít zrcátko. Sprchování ani omytí žínkou nestačí. Klíšťata sice mají svá oblíbená místa na těle, mohou se však přisát kamkoli, dokonce i mezi vlasy nebo na intimní místa.

Přisát se a nakazit člověka mohou také larvy a nymfy klíšťat. Je třeba si pečlivě prohlédnout celé tělo i následující ráno. Klíště se totiž může pohybovat po těle napadeného i několik hodin, než se přisaje.

Odstranění klíšťat

Přichycené klíště je nutné odstranit co nejdříve. Jelikož zakousnutí mu často trvá několik hodin, je šance, že se ještě nestihlo přisát. Existuje spousta „zaručených“ rad, kterými však není dobré se řídit.

Například klíště namastit a točit jím nebo na něj sahat holýma rukama. Sahat na klíště holýma rukama není dobrý nápad, protože může být infekční. Při pokusu o otáčení klíštětem dojde k odtržení jeho přední části, která způsobí dlouho přetrvávající zatvrdlinu nebo lehký zánět.

Rovněž není dobré snažit se udusit klíště běžnými mastmi nebo oleji. Tím se jen přidusí a může vyzvrátit obsah střev do rány a zvýšit tak možnost nákazy. Ze stejného důvodu se nedoporučuje ho rozmačkávat rukou nebo pinzetou.

Jak správně odstranit klíště

Postižené místo je třeba vydezinfikovat jodovým nebo jiným dezinfekčním prostředkem. Následně je třeba si navléci jednorázové rukavice a následně uchopit klíště pinzetou těsně u hlavičky co nejblíže kůži, opatrně jím pohybovat viklavými pohyby a zároveň lehce táhnout. Ještě před jeho odstraněním pinzetou lze použít sprej, který ho zmrazí. Usnadní nejen jeho vytažení, ale také poslouží jako účinná prevence proti nákaze.

Místo pinzety lze použít speciální háček na vytahování klíšťat. Klíště se jím podebere a následně vytáhne. Po odstranění klíštěte je třeba postižené místo opět důkladně vydezinfikovat. Rovněž je třeba vydezinfikovat pinzetu a důkladně si umýt ruce.

Špatně vytažené klíště

Někdy se stane, že i přes veškerou snahu vytáhnout klíště správně zůstane jeho část s hlavičkou v kůži. Doporučuje se zbytek utrženého klíštěte odstranit ostrou pinzetou a následně místo vydezinfikovat.

Někdy mohou v ráně po klíštěti zůstat jeho kusadla. S těmi si poradí tělo samo, podobně jako si poradí s třískou. Nedoporučuje se odstraňovat kusadla jehlou. Do poraněné kůže by se totiž mohla dostat infekce.

Likvidace vytaženého klíštěte

S klíštětem je třeba zacházet jako s infekčním materiálem a nesahat na něj holýma rukama. Doporučuje se opatrně ho zabalit do kousku papírového kapesníku a spláchnout ho v záchodové míse nebo ho spálit.

Co dál? Doporučuje se poznamenat si datum a hodinu objevení klíštěte a v následujících týdnech sledovat, zda se nevytvoří skvrna se světlým středem nebo zda se neobjeví chřipkové příznaky. V tomto případě je třeba navštívit lékaře, stejně jako v případě, pokud se nedaří klíště odstranit.