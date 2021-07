Nejčastější otázky kolem klíšťat. Jak poznat nákazu a kdy jít k lékaři

Je klíšťová encefalitida opravdu tak nebezpečná, jak se stále tvrdí?

Ano, je. Encefalitida znamená zánět mozku. Příznaky a následky nemoci závisí na tom, která část tohoto životně důležitého orgánu je postižena. Poškození zrakového centra může způsobit slepotu, sluchového hluchotu apod. U dětí je častější virová meningitida, tedy zánět mozkových obalů. Ten nezpůsobuje obrnu končetin ani úmrtí, ale i tak může zanechat trvalé následky.

Jak poznám, že je klíště nakažené?

Nepoznáte. Nakažené klíště od neškodného není možné běžně odlišit. Existují sice laboratorní testy, vyšetření vytaženého klíštěte však nemá velký smysl. I kdyby v sobě mělo virus, neznamená to, že člověka stihlo nakazit.

Přenášejí klíšťovou encefalitidu jen klíšťata, nebo i jiný hmyz?

Virus klíšťové encefalitidy přenášejí prokazatelně pouze klíšťata, a to všechna jejich stadia. Komár sice může krev s virem nasát, není však na těle přisátý dost dlouho na to, aby infekci pře nesl na dalšího člověka. Jedinou spolehlivou prevencí je očkování. Dále se doporučuje nosit dlouhé oblečení, používat repelenty a provádět důkladnou tělesnou prohlídku vždy po návratu zvenčí, vyhýbat se ohroženým místům a omezit rizikové chování v období vyšší aktivity klíšťat (nesedat a nelehat si do trávy apod.).

Jak správně odstranit klíště? A když to udělám včas, zabráním tím přenosu infekce?

K odstranění malé nymfy stačí obvykle vlhký tampon s mýdlem. Na dospělé klíště je vhodné použít pinzetu, speciální kleštičky nebo kartu na klíšťata. Ranku je nejprve třeba vydezinfikovat. Poté klíště viklavými pohyby opatrně povytahujte z ranky. Nesahejte na něj přímo prsty. Po odstranění klíštěte ranku opět vydezinfikujte. Pokud se klíště přetrhne, musíte ranku i se zbytkem klíštěte vydezinfikovat a teprve pak se můžete dál pokoušet odstranit zbytky těla klíštěte.

Včasné odstranění klíštěte je důležité, virus encefalitidy může přenést už za dvě hodiny od přisátí.

Jak klíště bezpečně zlikvidovat?

Vyjmuté klíště hned spláchněte do toalety nebo ho spalte. Nabízí se možnost jednoduše ho hodit do koše, ale počítejte s tím, že se na první pohled mrtvé klíště může vydat na průzkum domácnosti. Také ho nikdy nerozmačkávejte rukou! Případná infekce by mohla do těla proniknout drobnými rankami.

Mám automaticky hlásit lékaři, že jsem měl klíště, kdy se objeví „chřipkové“ příznaky?

Nahlásit lékaři přisáté klíště v minulých týdnech je určitě vhodné, omezí to provádění zbytečných testů a může to vést k dřívější hospitalizaci a rychlejšímu nasazení symptomatické léčby zmírňující příznaky, které virus způsobuje.

Nicméně, i když dojde k stanovení diagnózy velmi brzy, nemá to až tak zásadní význam, neboť na virus klíšťové encefalitidy neexistuje specifický lék, který by jeho škodlivé působení v těle dokázal zastavit.

Kam se obrátit, když se rozhodnu pro očkování?

Vakcíny mají k dispozici očkovací centra i někteří praktičtí lékaři. Jiní je objednávají u distributora až podle zájmu pacientů nebo posílají své pacienty s receptem do lékárny, aby si tam vakcínu zaplatili a přišli s ní do ordinace. Tady ale pozor, vakcíny by měly být skladovány v lednici při teplotě 2 až 8 °C.

Má smysl očkování v létě, když už je sezona klíšťat v plném proudu?

Očkování je možné po celý rok. Vakcinace probíhá ve třech základních dávkách, přičemž už po té druhé nastupuje vysoký ochranný účinek. Vysoká míra ochrany nastupuje asi dva týdny po druhé dávce, která se může aplikovat nejdřív za čtrnáct dnů po první. Přeočkování je doporučováno po třech či pěti letech v závislosti na věku a také druhu použité vakcíny.

Má vakcína proti klíšťovce hodně nežádoucích účinků?

Očkovací látky, které se používají při očkování proti klíšťové encefalitidě, jsou bezpečné a prověřené klinickými studiemi i mnohaletou praxí. Pokud se objeví nějaké nežádoucí účinky, jedná se většinou jen o nezávažné projevy, jako je bolest v místě vpichu, bolest hlavy, únava nebo zvýšená teplota. Ty za krátkou dobu odezní.

Co když chytnu nakažené klíště už po první dávce? Nehrozí horší průběh nemoci?

Bezprostředně po očkování první dávkou si tělo postupně vytváří protilátky, nicméně komplexní ochrana nastupuje asi za dva týdny po aplikované druhé dávce. Pokud však v mezidobí chytnete infikované klíště, rozhodně vám nehrozí žádné zhoršení průběhu nemoci. Po podání třetí dávky pak ochrana trvá tři až pět let.

Chtěla bych nechat očkovat své prarodiče, oběma je už přes osmdesát let. Neublíží jim to?

Senioři by měli být z hlediska očkování proti klíšťové encefalitidě prioritní skupinou, protože je u nich nejvyšší pravděpodobnost závažného průběhu až úmrtí. Netrpí-li velmi specifickou alergií, nekompenzovaným neurologickým onemocněním nebo autoimunitní poruchou, rozhodně by očkování měli podstoupit.