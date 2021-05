Osm otázek a odpovědí, které byste měli vědět o klíšťové encefalitidě

Co znamená spojení „klíšťová encefalitida“, jaké mohou být následky?

Encefalitida znamená zánět mozku. Příznaky a následky nemoci závisí na tom, která část tohoto životně důležitého orgánu je postižena. Poškození zrakového centra může způsobit slepotu, sluchového hluchotu apod. U dětí je častější virová meningitida, tedy zánět mozkových obalů. Ten sice nezpůsobuje obrnu končetin ani úmrtí, ale i tak může zanechat trvalé následky. Ještě mnohem horší prognózu má zánět míchy.

Který hmyz a jakým způsobem prokazatelně přenáší klíšťovou encefalitidu? A jak se lze chránit?

Virus klíšťové encefalitidy prokazatelně přenášejí pouze klíšťata, a to všechna jejich stadia. Komár sice může krev s virem nasát, není však na těle přisátý dostatečně dlouho na to, aby infekci přenesl na dalšího člověka. Vedle včasného očkování je prevencí dlouhé oblečení, používání repelentů, důkladná tělesná prohlídka po návratu zvenčí, vyhýbání se ohroženým místům a omezení rizikového chování v období vyšší aktivity klíšťat (například nesedat a nelehat si do trávy).

Dá se nějak poznat, že je klíště nakažené?

Nakažené klíště od neškodného není možné běžně odlišit. Existují sice laboratorní testy, vyšetření vytaženého klíštěte však nemá velký smysl. I kdyby v sobě mělo virus, neznamená to, že člověka stihlo nakazit. Proti této nemoci navíc stejně neexistuje specifická léčba.

Je pravda, že i klíšťata na zahradě mohou být infikovaná klíšťovou encefalitidou?

Přenašeči viru klíšťové encefalitidy se skutečně dostávají čím dál blíž k lidem. Jsou v parcích a další městské zeleni, na zahradách, a dokonce i v řadových zástavbách. Klíšťata na svém těle přenášejí volně se pohybující zvířata i ptáci, takže zastavit je nemusí ani plot.

Jak správně vyndat klíště? A zabrání jeho včasné odstranění přenosu infekce?

K odstranění malé nymfy stačí obvykle vlhký tampon s mýdlem. Na dospělé klíště je vhodné použít pinzetu nebo speciální kartu na klíšťata. Podebere se hlavička a klíště se opatrně vytáhne kolmo na povrch kůže bez otáčení. Následně se má bezpečně zlikvidovat (například spláchnutím do záchodu) a místo jeho přisátí vydezinfikovat. Včasné odstranění klíštěte je důležité, klíště však může přenést virus encefalitidy už za dvě hodiny od přisátí. Při delším pobytu v přírodě proto nemusí stačit ani okamžitá tělesná prohlídka po návratu domů.

Ráda bych se nechala naočkovat proti klíšťové encefalitidě dřív, než začnou vylézat klíšťata. Stihnu to, když už začíná jaro? A kam se mohu obrátit?

Imunitu poskytnou už první dvě dávky, resp. ochranný efekt je možné očekávat 14 dní po druhé dávce. První dvě dávky se aplikují v rozestupu dvou týdnů až tří měsíců, podle aktivity klíšťat. Na začátku jara většinou odborníci užívají standardní měsíční rozestup. Očkovat se můžete nechat u svého praktického lékaře nebo ve specializovaném očkovacím centru.

Zapomněl jsem na přeočkování proti klíšťové encefalitidě, jsou to už 4 roky po poslední dávce. Dočetl jsem se, že interval je 3–5 let. Pro koho platí tři roky a pro koho až těch pět? Je mi 55 let.

V České republice jsou dostupné dvě očkovací látky, u jedné, německé, se přechází na kratší, tříleté intervaly ve 49 letech věku, u druhé, která je rakouského původu, v 60 letech, což je výhodnější. Záleží tedy na tom, kterou vakcínou jste byl očkovaný.

Ráda bych nechala naočkovat sebe (68 let) a manžela (75 let). Je to pro nás v našem věku bezpečné?

Senioři by měli být z hlediska očkování proti této nemoci prioritní skupinou, protože je u nich nejvyšší pravděpodobnost závažného průběhu až úmrtí. Pokud nemáte velmi specifickou alergii, nekompenzované neurologické onemocnění nebo autoimunitní poruchu, rozhodně byste měli být očkováni.