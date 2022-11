Jak (ne)zdravá jsou jídla z pytlíku? Zaděláváme si na problémy, varuje odborník

Kdy jste měl posledně instantní polévku?

V létě, když jsem byl na vodě. Byla nudlová a docela jsem si pochutnal. Není to tak, že bychom tyto potraviny neměli jíst vůbec, jen by neměly tvořit dominantní část naší výživy. Podobně to je například s čokoládou nebo sušenkami. Když jste v polních podmínkách a potřebujete rychle připravit něco teplého do žaludku, proč ne? Ta polévka není toxická. Problém je, když ji někdo jí každý den namísto pestré stravy. Často tyto polévky obsahují glutamát, takže člověku záhy zachutnají a zvykne si na ně. A když potom jí přirozené potraviny, přijdou mu chuťově nevýrazné. Tyto polévky si řada lidí kupuje také proto, že jsou jednoduché na přípravu a levné. A tomu často odpovídá i složení… Hodnotná bílkovina v těch nejlevnějších polévkách jistě nebude.

Pojem „superpotravina“ není nikde zakotvený, je to marketingový trik bez obsahu.