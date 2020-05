Školáci a studenti se vracejí do tříd. Je na to jejich imunita připravena?

Tím, že se na počátku pandemie uzavřely školy a mateřské školky, omezilo se mezi dětmi šíření všech respiračních onemocnění, nejen covid-19. I proto tak děti podle pediatrů prožily zdravější jaro než obvykle.

„Rodiče se určitě nemusejí obávat, že by pobyt mimo kolektiv vrstevníků mohl dětem z imunologického hlediska ublížit, ohrožena byla spíše oblast sociální či vzdělávací,“ míní praktickým lékařem pro děti a dorost Richard Rýznar z Rýmařova.

Může škola zvýšit nemocnost dětí?

„Žáci se vracejí do škol na přelomu jara a léta, tedy v období s mnohem menším výskytem respiračních infekcí, kam řadíme právě i covid-19. Proto věříme, že se do června nemocnost právě u dětí do deseti let výrazně nerozvine. Problematičtější však bude pravděpodobně návrat do škol letos v září,“ dodává lékař s odkazem na epidemiology, kteří upozorňují, že na podzim může dojít k druhé vlně výskytu nákazy covid-19.



Jak podpořit imunitu u dětí? pohyb a pobyt na čerstvém vzduchu – nemusí to být jen sport, ale také třeba tanec, procházky nebo turistika

redukce stresu – nejen dospělí, ale i děti mohou v současné době cítit tlak nejisté doby, důležitá je proto podpora rodiny více spánku – ten pomáhá organismu v regeneraci a zvyšuje tak obranyschopnost, důležitá je i kvalitní matrace a omezení působení modrého světla z monitorů před spaním kvalitní, pestrá a vyvážená strava – a pitný režim a také dostatek vitaminů kontakt s vrstevníky – pokud jsou zdraví

otužování – po celý rok

„Podzim je z hlediska nákazy rizikovější nejen proto, že se více pohybujeme v uzavřených prostorech s vyšším počtem osob, ale svou roli hraje i stav našich sliznic. Těm totiž neprospívá přechod z přetopených místností se suchým vzduchem do chladna, kvůli čemuž neplní účinně svou obranou funkci a propustí viry do našeho organismu,“ vysvětluje Richard Rýznar.

Virům podle něj rovněž svědčí chladnější počasí. „Zvláště koronaviry a rhinoviry se při nižších teplotách lépe množí a déle přežijí v prostředí mimo hostitelský organizmus, tedy člověka. Tyto faktory pak zvyšují infekčnost virů,“ upozorňuje.

Obranyschopnost je třeba posilovat

Podle pediatra bude proto důležité zejména na sklonku léta uvažovat o způsobech posílení imunitního systému, a to nejen u dětí, ale i u dospělých. A zejména u seniorů.

„Zlepšení obranyschopnosti bude mnohem důležitější než v předešlých letech. Spolu s chřipkou a jinými infekty dýchacích cest lze totiž bohužel čekat právě také druhou vlnu covid-19,“ varuje. Pomoci mohou podle něj i kvalitní doplňky stravy.

„Lidé by si však měli zvykat posilovat imunitní systém po celý rok. Stačí dodržovat základní pravidla zdravé stravy, otužovat se a dopřávat tělu dostatek pohybu. V uzavřených kolektivech je poté potřeba často a důkladně větrat. Rodiče by měli dohlédnout, aby děti pravidla dodržovaly a neoslabovaly své zdraví jinými faktory,“ nabádá doktor Rýznar.

Problematická je podle něj především nadváha a obezita, která také patří mezi rizikové faktory při rozvoji nemoci covid-19. „Smutným faktem je, že už teenageři jsou rovněž ohrožováni alkoholem a kouřením, což imunitu dramaticky snižuje,“ dodává pediatr, který vsází na prevenci a zdravý životní styl.