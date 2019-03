Posilujte imunitu v každém věku, pomůže vám příroda

Únava, střídání nemocí a nálada pod bodem mrazu jsou každoročním evergreenem. „V tomto období, kdy končí náročná zima, doporučuji upravit stravu, omezit maso, přidat zeleninu, hlavně zelené natě, a omezit cukry. Dopřejte tělu čas na regeneraci,“ říká bylinářka Ludmila Horáková.

Silný organismus a dobrá imunita souvisí hlavně se zdravým způsobem života. Pokud jste jej dlouhodobě zanedbávali, cesta k dokonalé obranyschopnosti bude náročná. Je třeba odbourat stres, najít si čas sám na sebe, zařadit do denního programu pohyb a pečlivěji vybírat stravu. Jestliže hřešíte jen občas, mělo by stačit upravit jídelníček, změnit některé zlozvyky a začít se „dopovat“ přírodním bohatstvím.

Pestrost nade vše

Začněte výběrem stravy a experimentujte. Lidé často jedí jen několik málo jídel, mají zaběhnutý styl stravy a nechtějí ho příliš měnit. Proto jim chybějí vitaminy, většinou vitamin D, zinek, selen, železo a jód.

Přitom nedostatek železa vede k chudokrevnosti a lidé trpící touto nemocí jsou více nemocní, unavení a mohou trpět i nechutenstvím. Proto je vhodné zaměřit se na stravu, která výše zmíněné látky obsahuje.

Železo najdeme zejména v hovězím mase a játrech, dále pak v luštěninách, listové zelenině nebo sušeném ovoci. Dýňová a slunečnicová semínka a ořechy dodají tělu zinek. Selen najdete v brokolici, rajčatech, česneku nebo mořských plodech. „Jestliže máte často urologické potíže nebo vás zlobí oči, pak zřejmě chybí zinek, selen je vhodné doplňovat při únavě,“ říká Horáková.

Odhadem každý třetí Čech také trpí nedostatkem hořčíku, což vede kromě únavy například k neschopnosti soustředění. Hořčík najdete v datlích, banánech, ostružinách a třeba meruňkách. Vyzkoušejte také chia semínka, která jsou zásobárnou antioxidantů, bílkovin, omega-3 mastných kyselin i vlákniny. Dětem udělejte chia pudink, který ten klasický strčí do kapsy.

Nezapomínejte ani na klasiku, vitaminy skupiny C a B. „Céčko“ doplní šípky, papriky, brokolice i brambory. „Béčko“ tělu dodají ořechy, zejména paraořechy, arašídy nebo sezam. Pokud však budete ořechy zapíjet několikrát denně silnou kávou a zajídat sladkým, příliš si nepomůžete. Právě přemíra kávy vitaminy skupiny B spolehlivě ničí.

„Jestliže doplňujete tyto látky z přírodních zdrojů, dbejte hlavně na kvalitu potravin,“ varuje ještě Horáková. Vybírejte potraviny od místních farmářů, lokální a kvalitní, zkrátka takové, které jsou plné vitaminů, nikoliv pesticidů.

V posledních letech není výjimečné, že kontrolované ovoce nebo zelenina obsahují až dvacet různých druhů pesticidů. Množstvím sice nepřekračují jednotlivé limity, ale jak na tělo působí chemický mix, zatím nevíme. Odborníci předpokládají, že pozitivní vliv rozhodně mít nebude.



Pro kvalitu imunitního systému jsou veledůležitá zdravá střeva. Zde probíhá souboj mezi „hodnými“ a „zlými“ bakteriemi. Aby byl organismus odolný, musí hru držet stále na remíze. K tomu, aby se zlé bakterie nepřemnožily, slouží bakterie mléčného kvašení, kterých je hodně zejména v kefíru, kyšce, podmáslí, ale i kvalitním jogurtu.

Echinacea i kopřiva

Jestliže se vás nemoci drží jako klíště, podpořte pestrou stravu bylinkami, které ochranný štít ještě posílí. Známou, stoletími prověřenou bylinou je kopřiva. Pročistí tělo a zažene únavu. Obsahuje hodně vitaminů A a C, betakarotenu, vápníku a železa.

Česnek Má antibakteriální a protiplísňové účinky, pomáhá mj. při léčbě nemocí dýchacích cest.

Mezi další vitaminové bomby patří rakytník, který také čistí, ale podporuje i paměť, zmírňuje stres, skvěle chrání před viry a bakteriemi. Nezapomeňte na něj, ani když už nemoc propukne. Silně podporuje imunitní systém, tělo si tak s vetřelci lépe poradí.

Stejně funguje i echinacea. „Užívá se jako prevence i při vypuknutí nemoci. Je spolehlivá a může se kombinovat s ostatními bylinkami. Po třech týdnech je však dobré udělat pauzu,“ radí Horáková.

Zapomenout byste neměli ani na tolik oblíbenou hlívu ústřičnou. O jejím blahodárném vlivu na obranyschopnost organismu věděli už naši předkové. Může se podávat jak dětem, tak seniorům.

Dalším pokladem, který v obchodě často opomíjíme, je kustovnice čínská neboli goji. Tyto červené sušené plody obsahují spoustu aminokyselin, beta-karoten, vitaminy C, B a E. Doporučuje se konzumovat je preventivně, ale i při nemoci. „Pijte hodně bylinkové čaje, dobré jsou ty s rakytníkem nebo třapatkou nachovou, případně i čisticí,“ dodává Horáková.

200 chemických procesů v těle ovlivňuje vitamin D, který většině z nás chybí

Sluníčko nebo rybu

Protože lidé tráví čím dál tím více času v kanceláři a na čerstvý vzduch chodí výjimečně, trpí často nedostatkem vitaminu D. Studie dokazují, že jeho nízké hodnoty ovlivňují negativně celý organismus: od oslabené imunity po deprese, obezitu a celkovou slabost i únavu. Kromě slunce ho tělu dodají mořské ryby či tvrdé sýry.

Dopřávejte si čas strávený venku a oblékejte se adekvátně počasí. V posledních letech totiž lidé ztrácejí schopnost adaptace na chlad, sedí stále v přetopených místnostech a venku chodí navlečení, jako by bylo minus deset. A pak velmi snadno onemocní.

Ze stejného důvodu byste měli na noc vypínat topení. Teplý vzduch totiž vysušuje sliznice a ty mají zůstat vlhké. Pokud se vysuší, daří se bacilům překonat slizniční bariéru a způsobit onemocnění. „Nezapomeňte před spaním vyvětrat místnost, ve které spíte, hlavně starší generace tuto maličkost podceňuje. Málokdo si uvědomuje, jaký to má pozitivní vliv na náš mozek,“ radí Horáková.

Imunita versus alkohol a kouření • K posílení imunity vám pomůže i červené víno, tedy když ho pijete s mírou. Obsahuje totiž látku resveratrol a další účinné antioxidanty, které snižují celkovou zátěž imunitního systému. • Na pravidelné popíjení většího množství alkoholu si dejte pozor. Alkohol oslabuje obranyschopnost zasažené sliznice, a tak na ní vetřelci mnohem lépe přežívají. • Co vaší obranyschopnosti rozhodně nepomůže, je kouření. Pasivní i aktivní. Cigaretový kouř snižuje reakci bílých krvinek na infekci a cizorodý materiál.

Dokola doporučovanou aktivitou je také otužování. I když se mu mnozí lidé snaží vyhnout, obvykle se bez něj jejich stav nezlepší. Otužovat se může téměř každý. U dětí by se mělo začít od jednoho roku. Rozhodně nezačínejte ledovou vodou, ale třeba studeným vzduchem. Při otužování vodou snižujte její teplotu postupně. Ideální je začít v létě a hlavně v době, kdy je dítě zcela zdravé.

Imunita se musí natrénovat

Povzbuzení obranyschopnosti řeší nejvíce matky. Obyčejná rýma u malých dětí je zdlouhavé a vyčerpávající onemocnění, po kterém by si rodiče zasloužili dovolenou. Jenže tady žádný zázračný recept neplatí. Odborníci radí, abyste dítě neizolovali od ostatních, při nástupu do kolektivu by pak potíže byly mnohem horší.

Děti si potřebují imunitu natrénovat. A to se jim nepodaří jinak než tím, že budou občas nemocné. Důležité je také dbát na správné doléčení nemoci, dodávat jim vitaminy, neoblékat je přes míru a trávit s nimi čas na čerstvém vzduchu.