Abeceda imunity. Od plodů acai přes goji a šalvěj lékařskou po železo

Česnek

Je to přírodní antibiotikum, které používali už staří Římané, a společně s cibulí je bohatý na zdraví prospěšné silice. Najdeme v něm quercetin, antioxidant účinný proti volným radikálům, vhodný jako prevence nádorových onemocnění. Podporuje trávení, díky nízkému glykemickému indexu zlepšuje spalování tuků, působí proti řídnutí kostí i protizánětlivě, ale je vhodný i na bradavice. Ideálně by se měl jíst čerstvý.



Vitamin D

Říká se mu „nový vitamin C“, výzkumy totiž potvrzují, že posiluje imunitní systém, pomáhá zlepšit psychický stav a také je vhodný jako prevence rakoviny. Tvoří se v pokožce ze slunečního záření, a abychom ho měli dostatek, potřebujeme kůži vystavit slunci aspoň na 15 minut denně. Není to moc, ale v zimě, kdy jsou dny krátké a sychravé, to může být problém. Ostatně i právě proto býváme v zimě churaví a míváme špatnou náladu. Déčko však můžeme získat i z ryb, mořských živočichů, vaječného žloutku, masa a mléka. Vegetariáni mají zase k dispozici kokos, datle, kvasnice či kakao.

Echinacea

Rostlina patřící do ozdobných květen z čeledě hvězdnicovitých je nejen krásná na pohled, ale zároveň jde o jeden z nejsilnějších přírodních imunomodulátorů. V našich podmínkách však neroste, jejím domovem je Severní Amerika. Můžete ji přijímat ve formě tablet nebo si z ní uvařit čaj. Příznivě působí při zánětech horních cest dýchacích a má silný protirakovinový účinek. Funguje tak, že zvyšuje produkci bílých krvinek, které jsou hlavními vojáky v boji s viry a infekcemi. Látky obsažené v této bylině snižují zánět a působí proti bolesti. Dá se o ní směle říct, že jde o přírodní antibiotikum.

Flavonoidy

Jsou to nejpozoruhodnější rostlinné sloučeniny, které známe. Jejich potenciál spočívá hlavně v prevenci civilizačních chorob a do jejich výzkumů vědci vkládají velké naděje. Jednou z jejich hlavních skupin jsou antokyany, které jsou zodpovědné za červené, fialové a modré zbarvení květů a plodů. Borůvky, červené hrozny, rybíz, brusinky, ostružiny, acai – to všechno je plné flavonoidů, které potlačují záněty, chrání tělo před mikroby a viry, ale působí i jako ochrana buněk před nádorovým bujením.