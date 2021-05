Žena zhubla sto kilogramů, pak přišly deprese z vytahané kůže

Už jako malá čtyřletá holčička měla nadváhu. Vždy byla boubelatá a rodina se jí snažila pomoct. Strávila mnoho dní v odtučňovacích zařízeních, ale ani zdlouhavé kúry nezabíraly. Ve čtrnácti letech jí pak byly diagnostikovány polycystické vaječníky, se kterými je spojena hormonální nerovnováha a právě i nekontrolovatelné nabírání hmotnosti.

„Měla jsem už alespoň představu o tom, co mi vlastně je. Bohužel ale nezabíraly diety ani pohyb. Stejně jsem byla obrovská,“ svěřila se žena serveru Daily Mail. Ze začarovaného kruhu ji vysvobodila až operace žaludku a jeho zmenšení. Díky zákroku šla kila postupně dolů.

V dětství byla samotářkou, ačkoli ve skutečnosti toužila mít přátele. Bohužel byla šikanována a kolektivu se raději stranila. „Děti si mě strašně dobíraly a neměla jsem kamarády. Ze školy jsem šla rovnou domů a neměla jsem sebemenší chuť trávit čas venku, protože jsem se opět bála šikany,“ zavzpomínala na dětská léta.

S kily navíc se špatně pohybovala, zadýchávala se, a to ji k cvičení vůbec nemotivovalo. Měla už dopředu strach, že jí bude zle. Změna nastala až po operaci. Ta byla vysvobozením, které přišlo za pět minut dvanáct. Lékaři totiž přišli i s diagnózou cukrovky.

„Nedokážu uvěřit tomu, že jsem teď schopná běhat. Dělalo mi problémy i obyčejné sprchování. Vše bylo velmi náročné a zkrátka jsem to nedokázala s nadváhou udýchat,“ sdělila.



Ačkoli zhubla sto kilo, nyní váží necelých osmdesát, a cítí se lépe fyzicky, je na tom špatně psychicky. Má totiž další problém. Vadí jí na těle vytahaná kůže. Kvůli ní už nenavazuje vztahy s muži. „Nenávidím upnutá trika. Nenávidím jakékoli oblečení, které podtrhne tu vytahanou kůži. Každý den bojuji s pohledem do zrcadla a každý den se modlím za to, abych se té kůže konečně zbavila,“ doplnila. Jediným řešením by v jejím případě byla operace. Už se poptávala na klinice, jak by takové odstranění kůže probíhalo. Bohužel ale nemá na tento typ operace potřebné finance.

„V minulosti jsem měla pár vztahů, ale slyšela jsem od mužů, že je mé tělo odporné. Mám kvůli tomu deprese. Vůbec se teď necítím sebevědomě,“ dodala.