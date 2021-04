Ženě roste pouze jedno ňadro, na sebevědomí jí to neubírá

Polandův syndrom je vzácné vrozené onemocnění, které se projevuje určitými tělesnými deformacemi. Není známá přesná příčina vzniku syndromu. Podle všeho nejde o genetickou mutaci, ale o důsledek dočasné poruchy krevního zásobení částí těla plodu v děloze. Důsledkem je chvilkový nedostatek kyslíku pro část trupu, což vede k poruchám vývoje tkání v této oblasti.

U Beccy se přestalo vyvíjet jedno ňadro. Prsa jsou asymetrická a nemůže sehnat podprsenku. Většinou tak chodí bez ní. Nevadí jí, že na ni v létě civí lidé na ulici.

Na jedné straně má ňadro velikosti čtyři a na druhé straně velikost nula. „Nepotřebuji na sobě nic měnit. Mám se ráda taková, jaká jsem. Není to tak ojedinělá věc. Co jsem tak pátrala, má takový problém zhruba jeden člověk ze statisíců. Než jsem se naučila milovat sebe sama, byla to dlouhá cesta,“ sdělila žena pro server Daily Mail.

Když byla v pubertě, těžko se smiřovala s tím, že je jiná. Kamarádky ji upozorňovaly na to, že mít jen jedno ňadro není sexy, a měly za to, že je divná. Ona sama chtěla vědět, jestli se v budoucnu stav změní. Navštívila několik lékařů a všichni ji ujišťovali, že to bude dobré a ňadro určitě doroste. Změna však nenastala. Rostlo pouze jedno prso.

„Dřív jsem snila o tom, že se jednoho dne probudím a budu mít prsa stejně velká. Později jsem zjistila, že mám Polandův syndrom, který ve většině případů postihuje muže. Musela jsem si sama zjistit, co mi vlastně je. Moji lékaři o takovém syndromu nikdy neslyšeli,“ pokračovala žena.



Když bylo Becce sedmnáct let, uvědomila si, že by mohla zveřejněním svého příběhu pomoct ostatním dívkám, které se narodily se stejným problémem. Zjistila, že je na světě spousta dívek a žen, které jsou na tom stejně a za své tělo se stydí. Tehdy na sebe úplně změnila pohled a začala se mít ráda. Nyní svůj příběh šíří, aby i ostatní lidé měli rádi své tělo, byť je asymetrické.

„Spousta žen mi píše, že nikdy neměly partnera, protože se příliš bály jeho reakce. Jsem ráda, že mám partnera, který mě miluje. Mám okolo sebe nyní skupinu asi sta žen se stejným problémem, které se vzájemně podporují. Je to skvělé,“ dodala.