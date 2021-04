Kočka odhalila ženě rakovinu. Lehala jí na nemocný prs

Neměla tušení, že je nemocná. Prsa si v minulosti bohužel neprohmatávala, takže netušila, že v nich má bulku. Až když přišla bolest, prsa si sama vyšetřila a objevila bulku. V tu chvíli si uvědomila, že ji právě na to chtěla zřejmě upozornit její kočka.

„Moje kočka úplně změnila své chování. Nikdy si nelehala na můj hrudník a už vůbec ne na prso. Zřejmě vycítila, že se děje něco špatného a chtěla mi to nějak naznačit,“ myslí si žena, které lékaři už po první návštěvě oznámili, že má rakovinu ve třetím stádiu.



Žena se vždy kočku snažila posunout na jiné místo, ona sama se však vrátila zpět na levé prso. „Lidé si myslí, že jsem bláznivá kočičí žena, která si snaží něco namluvit. Já jsem však přesvědčena, že mám pravdu. Věřím, že zvířata vycítí, když s jejich pánem něco není v pořádku,“ svěřila se pro server Daily Mail.

Chování kočky se změnilo poté, co jí lékaři odstranili z ňadra bulku a začala podstupovat chemoterapii. Oggy se najednou přestal zaměřovat na ňadro a lehal buď vedle paničky, nebo na jiné místo. Žena vypozorovala, že byl i méně nevrlý a uklidnil se.

„Pozorujte chování domácích mazlíčků. Mohou vám naznačovat něco, co by vás samotné nenapadlo. Myslím, že když máte se zvířetem dobrý vztah, dokáže vám svým chováním ukázat ledacos,“ doplnila s tím, že by byla nerada, aby lidé dali pouze na mazlíčky. Mrzí ji, že si prsa sama nevyšetřovala a myslela si, že se jí téma rakoviny netýká.