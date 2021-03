Žena je závislá na samoopalovacím krému, maže se jím od dvanácti let

„Každý den se mi stává, že se lidi zastavují na ulici a zírají na mě. Někteří jsou na i hnusní a říkají mi, že jsem Umpa lumpa z filmu Karlík a továrna na čokoládu. Ale je mi to fuk. Ať se jdou bodnout,“ sdělila žena v pořadu Body Fixers.

Je sebevědomá, sama sobě se líbí a neřídí se podle aktuálních trendů. Vždy měla svou hlavu. „Barvení mi denně trvá asi čtyři a půl hodiny. Vstávám tak v půl sedmé. Natřu si tělo samoopalovacím krémem s postupným účinkem a zatímco to schne, opaluji nohy. Pak se namažu krémem s okamžitým efektem opálení a navrch nanesu lesk. Může to být klidně i deset vrstev falešného opálení. Jsem vážně jako mandarinka,“ svěřila se.

Hannah je jednadvacet let, takže si aplikuje samoopalovací krém už přes devět let. Ráda by co nejdřív potkala muže svých snů, protože touží po dětech. Současný vzhled však muže prý příliš neláká. Nakonec uznala, že by bylo lepší opálení trochu zmírnit. Ačkoli si myslela, že se bude sama sobě líbit i s menší vrstvou samoopalovacího krému, opak byl pravdou. S proměnou ve finále spokojená nebyla.

Za samoopalovací krémy už v přepočtu utratila přes milion korun. Investice trochu lituje, protože si uvědomuje, co všechno by si za částku mohla pořídit.

Kosmetička v rámci proměny udělala Hannah hloubkový peeling, aby odstranila vrstvy naneseného samoopalovacího krému a vizážista zmírnil make-up v obličeji a trochu pozměnil i líčení. „Vypadá to dost jinak. Dobré, ale chtělo by to ještě jednu vrstvu krému. A pak budu spokojená,“ reagovala žena na proměnu.